"الجمهورية" سيّرت القوات الأميركية أمس، دورية قرب الحدود التركية شمال شرق سوريا هي الأولى منذ سحب واشنطن قواتها من المنطقة الحدودية الشهر الجاري.

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن بلاده لم تتلق أي تأكيدات عن حصول أي اشتباكات بين القوات المسلحة لسوريا وتركيا شمال شرق سوريا.

"الجمهورية" أوضح الرئيس السوري بشار الأسد أن الاتفاق الروسي التركي في شأن الشمال السوري مؤقت ويلجم الجموع التركي في اتجاه تحقيق المزيد من الضرر عبر احتلال المزيد من الأراضي السورية وقطع الطريق على الأميركي كما بيّن أن الاتفاق خطوة إيجابية لا تحقق كل شيء لكنها تهيئ الطريق لتحرير المنطقة في القريب العاجل. واعتبر الرئيس الأسد أن دونالد ترامب أفضل رئيس أميركي لأنه أكثر رئيس يتحلى بالشفافية، مضيفاً أن تركيا هي وكيل واشنطن في الحرب وأنها إذا لم تخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب.

"الشرق الأوسط" طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار القوات التركية الموجودة في شمال شرق سوريا بالبقاء في حالة التأهب والجاهزية التامة والاستعداد لمواجهة أي احتمالات مضيفاً أن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن تسليم 18 فرداً يعتقد أنهم من قوات الحكومة السورية وذلك بعد احتجازهم قرب مدينة رأس العين.

"الشرق الأوسط" واصل المبعوث الدولي غير بيديرسن جهوده أمس لتشكيل المجموعة المصغرة للبدء بمناقشة الإصلاح الدستوري السوري.

"الشرق الأوسط" أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أمس بتعليق اجتماع الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور لمدة ساعة بقرار من رئيس الجلسة الدكتور أحمد الكزبري بعد إصدار مشاركين من الطرف الآخر أصواتاً شاذه أثناء ترحم أحد أعضاء الوفد المدعوم من الحكومة السورية في كلمة على أرواح شهداء الجيش العربي السوري.

"الجمهورية" أكد تنظيم "داعش" أمس مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي وعيّن التنظيم أبا ابراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي داعياً للثأر له والانتقام من الولايات المتحدة.

"النهار" صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن دمشق لم تسمع بعملية قتل زعيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي إلا من الإعلام، مشيراً إلى أن لا علاقة لسوريا بالموضوع والأهم من ذلك هو أنه لا يعرف ما إذا كانت العملية حصلت أم لا.

"الشرق الأوسط" تريثت موسكو أمس في التعليق على إعلان واشنطن بدء تسيير دوريات في مناطق نفطية قريبة من الحدود السورية – التركية، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تواصل المحادثات على المستوى العسكري مع أنقرة في إطار وضع ترتيبات لتنفيذ بنود اتفاق سوتشي الموقع بين روسيا وتركيا.

"الشرق الأوسط" كشفت "نيويورك تايمز" عن أن عدد القوات الأميركية التي ستبقى في سوريا حوالي 900 فرد أي ما يقارب 1000 عسكري. وحسب "نيويورك تايمز" فإن 250 من القوات الأميركية ستبقى في محافظة دير الزور شرق سوريا فيما سيبلغ عدد العسكريين الذين سيبقون في محيط حقول النفط نحو 500 جندي.

"نداء الوطن" تعهد الرئيس العراقي برهم صالح أمس بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون انتخابي جديد مشيراً إلى استعداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة شرط إيجاد البديل.