النهار/ سابين عويس

اعتبرت أن تأخير إعلان رئيس الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة يعود إلى حاجة فريقه وقيادة "حزب الله" إلى مزيد من الوقت لإجراء قراءة متأنية في أبعاد الاستقالة وخلفياتها. وقالت إن فريق العهد لا يميل إلى الذهاب نحو حكومة اللون الواحد وعليه سيكون العهد في النصف الثاني من ولايته أمام حريري جديد من خارج التسوية غير الحريري راعي التسوية وعرابها.

النهار/ سمير تويني

نقل عن مصادر غربية تحذيرها من المماطلة في تشكيل الحكومة، وأن تأليف حكومة تكنوقراط كما يطالب المتظاهرون ليس بالعملية السياسية السهلة لمعارضة واضحة من "حزب الله" والرئيس ميشال عون وتياره لهذا الطرح، مضيفاً أن الوضع بات في حاجة إلى حلول عاجلة. ولفت إلى أن عدم التوصل إلى حل الأزمة الحكومية سياسياً، واستمرار حكومة تصريف الأعمال مدة طويلة يضعف البلد أمنياً واقتصادياً ومالياً، مشيراً إلى أن باريس على لسان وزير خارجتها دعت إلى الاستعجال في تشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات التي يحتاج إليها البلد.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن تأخير الاستشارات الملزمة لتسمية من سيكلفه الرئيس ميشال عون رئاسة الحكومة لا يعدو كونه محاولة لالتقاط الثنائي العهد وحزب الله الأنفاس كون الاستقالة فاجأتهما، معتبراً أنه سيتعذر على هذا الثنائي عدم تكليف الحريري تجنباً للتشنج المذهبي، ومشيراً إلى أن التأليف لن يكون سهلاً على الإطلاق.

الأخبار/ هيام القصيفي

تناولت موضوع المشاورات الحكومية وقالت إنّها ستعيد البحث في حصص رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، لأنّ التماهي بينهما خلق هذا الكمّ من الاستفزاز، وجعل المتظاهرين لا يحيّدون موقع الرئيس عن الحزب. ومع بدء مرحلة المشاورات الحكومية، تصبح حصة رئيس الجمهورية في ضوء تجربة الأيام الأخيرة تحت الضوء، لأن أي مبادرة لضخ الحياة في فريق رئاسي مخضرم وصاحب مؤهلات وغير خاضع لتجاذبات وتأثيرات وأوامر حزبية، قد تسهم في إعطاء صورة مختلفة عن السنوات الثلاث الماضية، ما يعيد للرئاسة اعتبارها ويقدم نموذجاً مختلفاً ومتقدماً في العمل الوزاري، فيعيد إلى الرئاسة موقعها ودورها الحقيقي تجاه مواطنيها، إلا إذا ظل البعض يعتبر أن الأولوية للحزب، وأن الولاء الحزبي والشخصي أهم من الحفاظ على موقع رئاسة الجمهورية.

الأخبار/ محمد وهبة

قال إنّ المصارف ستفتح أبوابها بعد 12 يوماً من الإقفال، والتحضيرات التي أعدّتها في الأيام الماضية، تمهيداً لفتح الأبواب، خلصت إلى اتفاق شفهي منسّق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن تعمل المصارف على تقييد عمليات السحب والتحويل بكل الطرق المتاحة خشية أن يؤدي الأمر إلى كوارث، وقال مسؤول مصرفي إنّ "هذا اليوم، وفق توقعاتنا، سيكون أقسى مما شهدناه في شباط 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي صيف 2006 أثناء حرب تموز".

البناء/ عمر عبد القادر غندور

قال إنّ اللبنانيين اليوم في مرحلة ترقّب وعليهم أن يتوخوا الحذر في أولويات تحقيق المطالب مشيراً أنّنا نرى الورقة الإصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء في آخر جلسة له هي الأقرب إلى التنفيذ في المدى المنظور. واعتبر أنّ استبدال النظام الطائفي بالنظام المدني وإقرار نظام انتخابي يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ويأتي ببرلمان يمثّل اللبنانيين حقاً يحتاج إلى وقت، وخشي من تحركات "عباقرة" النظام الطائفي للالتفاف على مطالب الحراك دون إهمال المطالب الوطنية والمثابرة على متابعتها بكلّ الوسائل المشروعة.

الديار/ أيمن عبدالله

تحدّث عن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وقال إنّ استقالته صُنعت في بيت الوسط استجابةً لنبض الشارع، وبحسب المصادر فإنّ الرئيس الحريري لن يقبل حتى بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة إلاّ بشروط أهمها منحه الحرية الكاملة في التشكيل، وتشكيل حكومة تكنوقراط، ونقل عن مصادر أنّ لحزب الله مقاربة شديدة الحذر لحكومة التكنوقراط، وبالتالي هو لا يريد إخراجه من الحكومة في الظروف الحالية، ولكنه قد يكون قابلاً للنقاش في هذا الأمر بحال تم الاتفاق على اسم شخصية سنية تريحه لكي تتولى رئاسة حكومة التكنوقراط، وهنا قد يكون اسم النائب أسامة سعد مقبولاً للحزب والشارع على حد سواء.

اللواء/ عبد الفتاح خطاب

تساءل ما هي مواصفات البديل في حال لم يعد الحريري إلى السراي؟ ورأى أنّه سواء أتت استقالة الحكومة بسبب الحراك الشعبي، أو نتيجة الشلل الداخلي فنحن الآن أمام استحقاق تشكيل حكومة جديدة. وقال إنّ المتظاهرين يطالبون بأن تكون الحكومة الجديدة مُصغّرة، مكوّنة من أصحاب الكفايات والخبراء والاختصاصيين، عابرةً للطوائف وبعيدةً عن المذاهب والمحاصصة، ومن مستقلين لا صلة لهم بالطبقة السياسية القديمة ولا تضم نواباً أو حزبيين، وأشار أنّ الحكومة الجديدة بمهمتها الإنقاذية، ليست في اختيار الأسماء فقط، بل هي في المعايير والكفاءة.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تحدّثت عن الاستشارات النيابية الملزمة ونقلت عن مصادر سياسية قولها إنّ أقنية التواصل بين الرئاسات الثلاث لم تفتح بشكل مباشر، مشيرةً أنّ اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير علي حسن خليل موفداً من الرئيس نبيه بري أمس هو لتقريب الاتصال بين عين التينة و"بيت الوسط". وقالت "ما نشهده اليوم هو وضع استثنائي وليس طبيعياً" لافتةً أنّ الهدف ينصب على السعي إلى التكليف والتأليف بسرعة وبمسيرة متوازية لنتفادى التأخير في تأليف الحكومة.

نداء الوطن/ ألان سركيس

تناول موضوع الثورة القائمة في المناطق اللبنانية كافةً والتدخّلات الأجنبية معتبراً أنها شكّلت عوامل استقرار وانهيار في الوقت نفسه، ورأى أنّه عندما تتّفق الدول مع بعضها وتُحيّد لبنان عن مشكلات المنطقة تعيش البلاد فترة استقرار وازدهار، أمّا عندما تختلف مع بعضها البعض ينهار الوضع السياسي وحتى الأمني، ولفت إلى أنّه يسود بعض الخجل في مواقف الدول الكبرى تجاه لبنان، مشيراً أنّ هذه الدول تؤكّد حماية التظاهرات السلميّة، مضيفاً أنها في الوقت نفسه تصرّ على عدم ذهاب البلاد إلى المجهول وحصول فراغ كبير يؤزّم الوضع ويجعل لبنان يعيش أزمة بلدان المنطقة.