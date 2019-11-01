وكالة الأناضول

رئيس العراق يدعم انتخابات مبكرة ويدعو لمحاسبة المسؤولين عن العنف

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه يدعم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة المسؤولين عن العنف. وأضاف صالح في خطاب موجه للعراقيين بثه التلفزيون الرسمي، أن "اللجوء إلى العنف مرفوض في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات". وتابع أن "المطلوب حالياً اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات"، مشدداً في الوقت ذاته على حصر السلاح بيد الدولة. وقال إن البلد لن يشهد الأمان إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة.

وكالة أنباء رويترز

تركيا تقول إنها تجري محادثات مع روسيا بشأن تسليم 18 جنديا سوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن تسليم 18 فرداً يُعتقد أنهم من قوات الحكومة السورية وذلك بعد احتجازهم قرب مدينة رأس العين بشمال سوريا. وكانت وزارة الدفاع التركية قالت يوم الثلاثاء إنه جرى احتجاز 18 فرداً قرب رأس العين التي استهدفتها تركيا في هجومها على شمال شرق سوريا مضيفة أن القضية يجري تنسيقها مع مسؤولين روس.

وكالة فرنس برس

الكونغرس يصوت على قرار يوسع التحقيق في إطار إجراءات عزل ترامب

دخل التهديد بإجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة في تصويت أول في الكونغرس يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية. ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الذي يهمين عليه الديموقراطيون على قرار يؤمن إطاراً رسمياً للتحقيقات ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن: نعلم بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين ونتشاور مع الحلفاء

صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية، بأن الولايات المتحدة على علم بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخين، وتتشاور مع اليابان وكوريا الجنوبية. وقال المسؤول لوكالة سبوتنيك: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً. ونواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع حلفائنا في اليابان وكوريا الجنوبية". هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً من نوع غير محدد في اتجاه بحر اليابان. وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قواتنا تحافظ على استعدادها القتالي في حالة حدوث عمليات إطلاق أخرى وتراقب تطور الأحداث".

وكالة أنباء شينخوا

وزارة التجارة: الصين والولايات المتحدة ستواصلان دفع المشاورات

قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن الفريقين الصيني والأمريكي في مجال الاقتصاد والتجارة حافظا على اتصال وثيق ويحرزان تقدماً سلساً في المفاوضات. وأضاف المتحدث أن الجانبين سيواصلان دفع المشاورات على النحو المخطط له، وان كبيري المفاوضين التجاريين الصيني والأمريكي سيجريان محادثة هاتفية مرة أخرى يوم الجمعة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الخارجية: اذا استمرت الظروف كما هي الآن، فسننفذ الخطوة الرابعة

قال المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية "سيد عباس موسوي" ان المساعي الاوروبية في تنفيذ التزاماتها لم تحقق نتائج ملموسة لذلك إذا استمرت الظروف كما هي الان، فسننفذ الخطوة الرابعة. وأضاف موسوي في تصريح صحفي فيما يتعلق تنفيذ الخطوة الرابعة من تقليل ايران التزاماتها النووية: ان طريق الدبلوماسية لازال مفتوحا وهناك اجراءات ونشاطات مستمرة بهذا الشأن.