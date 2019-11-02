TL

فتحت المصارف أبوابها وحافظت على السعر الرسمي للدولار بأكثر من ألف وخمسمائة ليرة بقليل، فيما استمر العمل في السوق السوداء بعشوائية التسعير وبأكثر من ألف وسبعمائة ليرة للدولار الواحد.

وعلى صعيد المدارس تواصل الإقفال لمصادفة اليوم عيد جميع القديسين.

وعلى صعيد الطرق فإنها تعتبر مفتوحة وأن أقفلت لبعض الوقت، أما ثكنة الحلو في بيروت للمطالبة بإطلاق الموقوفين.

المنار

بصدق وشفافية، وبصراحته الاستثنائية، اشار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر في المشهد اللبناني الملتبس الا على اصحاب البصيرة، مبينا بالحقائق لا التأويلات ما رسمته المقاومة من مواقف، وما تحمله لقادم الساعات..

نصيحة السيد نصر الله للجميع التواصل والحوار بين مختلف القوى السياسية، وايضاً مع القوى الاساسية في الحراك، وفق مقتضيات المصلحة الوطنية، وعبر تجاوز الجروح التي تركتها الايام الماضية..

nbn

قطع الليل يمحوه النهار ضمن سيناريو بات مكررا منذ إعلان استقالة الحكومة يدفع ثمنه عدا ونقدا المواطن بسبب ما يتعرض له من قبل قطاع الطرق.

وفيما الحسابات السياسية تتوزع ما بين الشارع والحركة السياسية، فإن اتصالات بعيدة من الإعلام تتواصل من دون حسم أي خيار حتى الآن لتبقى الأمور مرهونة بخواتيمها من خلال نجاح هذه الاتصالات التي بدأت، ويؤمل أن تخرج لبنان من الواقع الراهن لتتشكل الحكومة في أقرب وقت.

mtv

تأجيل الاستشارات لا يعني انعدام المشاورات. فكل المعلومات تؤكد ان قوى سياسية كثيرة تتواصل مع بعضها بعضا بعيدا عن الاعلام، وذلك للتوصل الى قرار ما في ما يتعلق بعملية التكليف. حتى الان القرار لم يتخذ بعد.

طبعا الاتجاه الغالب هو لاعادة تكليف الرئيس سعد الحريري، لكن المشكلة ان قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر تريد تسمية الحريري شرط الا يضع شروطا مسبقة.

NTV

لبنان مصرف مركزي كبير في اليوم الأول لعودة التداول النقدي.. "وكلو عالبنوك" فقد افتتح النهار وأغلق على تهافت بلغ التدافع نحو المصارف لاسيما أن "آخر الشهر" صادف على توقيت بنك "العودة" لكن من حمل شعار يسقط حكم المصرف طوال أسبوعين، وجد نفسه يقتحم جميعة المصارف في الجميزة بهدف تأكيد أنها تتحمل جزءا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد غير أن هذه الخطوة التي أرادها المتظاهرون المقتحمون رمزية انتهت في ثكنة الحلو.

OTV

زال كابوس قطع الطرق، وعاد حلم بناء الدولة القوية العادلة والقادرة ينبض في عروق اللبنانيين، ويضج في شوارع الوطن وفي المصارف والإدارات والمؤسسات، وقريبا في المدارس والجامعات، خصوصا بعد رسالة رئيس الجمهورية في الذكرى الثالثة لانتخابه.

LBC

فتح الطرقات لم يفتح الطريق أمام المعالجات بل كشف أن الأزمة أعمق من إزالة العوائق والسواتر الترابية... الأزمة مرتبطة بوجود حكومة تصريف أعمال وبعدم وجود حكومة مكتملة الأوصاف تنبثق عن مفاعيل حراك 17 تشرين الأول... والأزمة مرتبطة بضغط على المصارف بعد إقفال منذ 18 تشرين الأول الفائت، وقد ترجم هذا الضغط من خلال توافد المودعين خصوصا أن إعادة فتح المصارف تزامن مع آخر الشهر، ومع إجراءات اتخذتها المصارف من دون ان تكون هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى التعاميم أو القوانين، لكن بين المودع والمصرف، المصرف اقوى ...

الميادين

أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "​مجلس سوريا الديمقراطية​" إلهام أحمد عن أن أكراد سوريا​ لا يرغبون في أن تسيطر ​الولايات المتحدة​ على حقول ​النفط​ شمال شرق البلاد.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن أنه "من المخطط أن يصل وفد عسكري روسي ثان إلى العاصمة ​أنقرة​ في إطار تفاهم سوتشي حول ​سوريا​".

العربية

دعا وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ ​الولايات المتحدة​ الأميركية إلى "العودة للاتفاق النووي لعام 2015"، مشيراً الى أن "​طهران​ لن تذعن أبداً للترهيب الأميركي".