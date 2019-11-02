لبنان الحر

أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، أن "المملكة المتحدة كشفت عن مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني خلال 2019-2022، وهو جزء من دعمنا المستمر للمدافع عن لبنان."

صوت لبنان

نظمت منسقية بعلبك في " تيار المستقبل " لقاء تضامنيا مع الرئيس سعد الحريري، في قاعة مسجد الرحمن، برعاية مفتي بعلبك الهرمل للشيخ خالد الصلح، حضره منسق التيار في بعلبك الدكتور محمود صلح وفاعليات بلدية واختيارية ودينية واجتماعية.

radio orient

بحثت وزيرة الداخلية ريا الحسن أوضاع اللاجئين مع وفد من المفوضية العليا لحقوق اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

اذاعة النور

دعا نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب لحكومة انقاذية تلبي مطالب اللبنانيين في الاستقرار المعيشي والامن الاجتماعي.

صوت المدى

عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أخر التطورات والمستجدات السياسية فاستقبل على التوالي في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​ وبعيدا عن الاعلام نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​، ثم رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​، الوزير السابق ​غازي العريضي​، النائب السابق ​ناصر قنديل​، والوزير السابق ​كريم بقرادوني​.