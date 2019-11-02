اعتبر فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أن "نفاق" بعض الدول لـ "الإرهاب" يشبه ما وصفه بـ "الحصار الجائر" الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر. وقال "يجب أن يعلم هؤلاء الذين يحاولون الإساءة لتاريخنا وموقفنا حيال الإرهاب في أروقة برلماناتهم أننا لن نعير اهتماما للتهديدات ولن نتراجع عن طريقنا".

أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية 11 شخصاً عراقياً في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش"، بينهم أحد الخدم الخاصين لزعيم التنظيم المقتول، أبو بكر البغدادي، وقياديان برتبة "أمير".

اجازت محكمة في ألمانيا، النظر في قضية موظف سابق في الجيش متهم بالتجسس لصالح إيران. وأكدت المحكمة العليا في مدينة كوبلنز أن الجاسوس المفترض (51 عاماً) المشتبه فيه بتسليم معلومات حساسة إلى الاستخبارات الإيرانية في 18 واقعة، سيمثل أمام القضاء في وقت لاحق ليواجه رسمياً اتهامات بالتجسس.

أفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية بأن جيش البلاد أجرى تجربة ناجحة لراجمات صواريخ ضخمة وأضافت الوكالة أن تلك المنظومات قادرة على تدمير مجموعة من الأهداف بالكامل بضربة صاروخية مفاجئة.

أوقفت وزارة الداخلية الأمريكية طلعات أسطولها من الطائرات المسيرة الصينية الصنع، ريثما تقوم بإجراء مراجعة لهذا البرنامج.

قال ترامب في تغريدة "تنظيم داعش لديه زعيم جديد. نحن نعرف حق المعرفة من يكون!"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية زعيم التنظيم الجديد.

كشف استطلاع أجرته قناة "إي بي سي" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست"، أن 49% من الأمريكيين يؤيدون عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. وعارض عزل ترامب 47% من الأمريكيين الذين طرِح عليهم السؤال: "استناداً للمعلومات المتوفرة لديك، هل تعتقد أنه يجب على الكونغرس أن يعزل ترامب وينحيه عن منصبه أم لا؟". ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن 82% من المشاركين فيه الذين ينتمون لتيار الديمقراطيين، يؤيدون إجراء عزل ترامب، فيما عارضت النسبة نفسها من الجمهوريين (82%) عملية عزل الرئيس.

ألغت حكومة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، اشتراكها في واحدة من أبرز صحف البلاد، وذلك في فصل جديد من علاقته المتوترة مع كبرى وسائل الإعلام الوطنية. وقال بولسونارو "لن ننفق مزيداً من الأموال على صحيفة كتلك. ومن يقوم بنشر إعلانات في "فوليا"، فليكن حذرا".

أفادت مجلة "India Today" بتشديد الإجراءات الأمنية في مطار دلهي الدولي بعد عثور قوات الأمن هناك على حقيبة مملوءة بمادة شديدة الانفجار.