النهار/ رضوان عقيل

نقل عن سفير غربي قوله: ضرورة تطعيم الحكومة المقبلة بوجوه من السياسيين والتكنوقراط على عكس مقولة الشريحة الكبرى من المتظاهرين التي طالبت بإبعاد الحزبيين عن المشهدية الحكومية، مضيفاً أن الحكومة المختلطة هي اسلم لخيارات لجملة اعتبارات وان يكون طاقمها من السياسيين العقلاء.

الأخبار/ نقولا ناصيف

كتب عن الموضوع الحكومي، وقال أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتصرف تبعاً لمعطيات تحمله على التريث قليلاً من الوقت، وأن الرئيس سعد الحريري الأكثر حظوظاً لتشكيل الحكومة المقبلة. وتوقع أن يصار إلى الاتفاق على حكومة مصغرة مؤلفة من وجوه ترضى الحراك الشعبي وتكتفي بوزير واحد فقط للكتل الرئيسية الممثلة لموازين القوى.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أن المشاورات والاتصالات لاختيار اسم محدد لترؤس الحكومة المقبلة لم تتوصل إلى الاتفاق على أي شخصية بعد.

وقال أن عدداً من السياسيين والنواب قرأوا أمس اجراء ادارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد مساعدات بقيمة 1.5 مليون دولار للجيش اللبناني مؤشراً إلى ما يمكن أن يكون من أحجام عربي ودولي عن تقديم أي دعم للبنان، وأن هذا التدبير الأميركي جاء بمثابة تحذير من تأليف حكومة على شاكلة الحكومة السابقة.

الديار/ أمين عبدالله

كشف نقلاً عن مصادره عن وصول رسائل اميركية إلى لبنان تدعو للقبول بحكومة تكنوقراط بعيدة عن الاحزاب اللبنانية، مقابل الانتهاء من الفوضى.

ولفت إلى أن ما يراد منه من هذه الحكومة ليس بريئاً بل تهدف إلى إخراج المقاومة من الحكم في لبنان بعد نجاحها في الانتخابات النيابية ووصول ترشحها إلى رئاسة الجمهورية.

نداء الوطن / غادة حلاوي

نقلت عن مصادرها قولها أن لبنان يتجه نحو وصاية اقتصادية لا محالة، لافتة إلى أن ثمة وجهة نظر دولية تقول أن لبنان لم يعد بإمكانه أن يكمل من دون وصاية اقتصادية عبر قطاعاته الحيوية وأن على البنك الدولي أن يفرض رقابة شديدة على مداخيل هذا البلد والمساعدات التي تقدم له ووجهة صرفها، وأن الهدف من هذه الوصاية لا يقتصر فقط على مراقبة آلية صرف المساعدات الدولية بل تشديد الخناق على "حزب الله".