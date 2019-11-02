روسيا اليوم

يحلق لعلو 3000 م.. DJI تبهر عشاق التصوير بدرون صغير!

كشفت عملاق صناعة الطائرات المسيرة DJI عن أصغر درون طورته لعشاق التصوير من الجو. وأكثر ما يميز الدرون الجديد هو هيكله الصغير بوزن 249 غ، المزود بمراوح قابلة للطي ما يسمح بحمله في الجيب أو وضعه في أي حقيبة صغيرة. ورغم صغر حجم هذه الطائرة فبإمكانها التحليق لمدة تصل إلى 30 دقيقة والوصول إلى ارتفاع 3000 متر، أي لارتفاعات تصل إليها الدرونات الحربية أو الاحترافية الكبيرة فقط.

روسيا اليوم

بومبيو وتشاووش أوغلو يبحثان الوضع في شمال شرق سوريا

بحث وزيرا الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والتركي، مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي، الوضع في شمال شرق سوريا وتطبيق الاتفاقات بين واشنطن وأنقرة حول خفض التوتر هناك. وقالت رئيسة المكتب الإعلامي للخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان، إن الجانبين أشارا إلى أهمية الإعلان المشترك الصادر عن المحادثات الأميركية التركية في السابع عشر من الجاري بشأن الوضع في المنطقة، وأن بومبيو جدد موقف واشنطن الداعي إلى أن تتم تحركات الجيش التركي وقوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، وكذلك انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية"، بما يتماشى مع الإعلان (الأميركي التركي المشترك) حول المنطقة الآمنة.