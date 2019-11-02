وكالة الأناضول

بريطانيا تقرر دعم الجيش اللبناني بـ 25 مليون دولار

أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، أن لندن قررت دعم الجيش اللبناني، الذي وصفته بـ "المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد"، بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، بدءاً من العام الجاري وحتى 2022.

وقالت السفارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه إن هذا الدعم هو "جزء من دعمنا المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان". وأكدت على أن "القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان، بما في ذلك تأمين الحدود، ووقف الإرهاب وحماية الاحتجاجات السلمية". يأتي ذلك بعدما نقلت تقارير صحفية عن مسؤلَيْن أمريكيين لم تسمهما أن الإدارة الأمريكية قررت حجب مساعدات أمنية عن لبنان تقدر بـ105 ملايين دولار، تضمنت مناظير ليلية وأسلحة تستخدم في تأمين الحدود.

وكالة أنباء رويترز

تركيا وروسيا تبدآن أول دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا

سُيرت قوات تركية وروسية في عربات مدرعة أول دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا بموجب اتفاق بين البلدين أرغم جماعة مسلحة كردية على الانسحاب من المنطقة القريبة من الحدود التركية. اتفقت موسكو وأنقرة على إبعاد المقاتلين الأكراد إلى عمق لا يقل عن 30 كيلومتراً جنوبي الحدود التركية وأبلغت روسيا تركيا أن وحدات حماية الشعب غادرت الشريط. وأظهر مقطع فيديو لرويترز جرى تصويره من الجانب التركي من الحدود مدرعات تركية تعبر الحدود للانضمام إلى مثيلاتها الروسية. وأظهرت اللقطات عودة المدرعات بعد ذلك بنحو أربع ساعات. وذكرت وزارة الدفاع التركية، أن وحدات برية وجوية شاركت في الدورية ببلدة الدرباسية السورية على الحدود.

وكالة فرنس برس

لقاء بين ميركل وبومبيو الجمعة المقبل في برلين

تستضيف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لعقد محادثات في برلين، وفق ما أفادت متحدثة باسم الحكومة، في وقت استأنفت القوات الأميركية تسيير دوريات على الحدود في شمال شرق سوريا، وتأتي زيارة بومبيو بعد إعادة الولايات المتحدة تسيير دوريات في قسم من الحدود بين سوريا وتركيا، عقب الانسحاب الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأفسح المجال لأنقرة لتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة ضد الفصائل الكردية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو تدعو زعيم جمهورية كوريا الشمالية لحضور الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف، بأن بلاده دعت زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لحضور الاحتفال الذي تحييه موسكو كل عام، في الذكرى الخامسة والسبعين للنصر على النازية. وقال "مورغولوف" للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد: "نعم، كيم جونغ أون، مدعو للاحتفال في التاسع من أيار، ونحن ننتظر جواباً منه". وقال السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك" إن سلطات كوريا تدرس الدعوة الموجهة للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لزيارة موسكو لحضور الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر على النازية.