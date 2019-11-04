الجمهوريّة 28/10/2019

كيماويات تخفّض ذكاء الأطفال

اكتشف العلماء أنّ الأطفال الذين يكون مستوى بعض المواد الكيماويّة مرتفعاً في أجسام أمّهاتهم خلال فترة الحمل، يتخلّفون في عمر 7 سنوات عن أقرانهم من حيث معدّل الذكاء. وأظهرت دراسات كثيرة أنّ ارتفاع مستوى هذه المواد، مثل مبيدات الحشرات في جسم الحامل يسبب خللاً في نمو الجهاز العصبي لدى الرضع.

لذلك درس علماء جامعة كارلستاد السويدية بالتعاون مع علماء كلية الطب ماونت سيناي الأميركية، نتائج تحليل دم 718 امرأة في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل، بشأن احتوائها على 26 مادة كيماوية تؤثر في عمل الغدد الصماء، التي جرت بين 2007 - 2010 في مستشفيات مقاطعة فارملاند السويدية، ومع بلوغ الأطفال السابعة من أعمارهم، كان الباحثون يقيّمون معدل ذكائهم، واكتشفوا أنه منخفض مقارنة بأقرانهم.

كما وجدوا أنّ مادة البيسفينول هي الأكثر تأثيراً في انخفاض معدل الذكاء عند الأطفال، فضلاً عن وجود كيماويات أخرى تؤثر في صحة الجنين خلال الأشهر الأولى من الحمل مثل مبيد الحشرات كلوربيرفوس، ينصحون الحوامل بالامتناع عن استخدام المواد البلاستيكية قدر الإمكان وتبديلها بمواد عضوية مماثلة.

30/10/2019

انتبهوا من أجهزة المساعدات المنزلية الذكية

أدوات للتجسس

اكتشفت مجموعة خبراء ثغرة برمجة خطيرة، تحول المساعدات المنزلية الذكية إلى أدوات للتجسس على المستخدمين. ولفت الخبراء أنّ الثغرة المكتشفة قد تمكّن قراصنة الإنترنت من تحميل برمجيات خطيرة في تلك الأجهزة وجعلها تعمل كمكبرات تسجل أصوات المستخدمين وأحاديثهم. كذلك تمكّن هذه الثغرة المقرصنين من الحصول على البيانات التي يبحث عنها مستخدمو تلك المساعدات المنزلية، للوصول إلى كلمات السر الخاصة بتلك الأجهزة.

تجدر الإشارة إلى أنّ تقارير عديدة سابقة، كانت قد أشارت إلى أنّ المساعدات المنزلية الذكية، تقوم يومياً بجمع عدد هائل من الرسائل والمقاطع الصوتية للمستخدمين، بهدف معاينتها إلكترونياً، لتحسن قدراتها على خدمة المستخدمين.

سبل الوقاية

يتطلب الاعتماد على المساعدات المنزلية الذكية الكثير من الحرص من أجل الحفاظ على الخصوصية، حيث يمكن من خلال ضبط مجموعة من إعدادات الأمان، وذلك من خلال تفعيل ميزة حذف البيانات تلقائياً من قائمة الإعدادات. الإشارة إلى أنّ المساعدات المنزلية الذكية تحفظ التسجيلات الصوتية لكل أمر صوتي سمعته من المستخدم. بما في ذلك الأوامر الصوتية الخاطئة، بهدف فهم الصوت وتنفيذ الأوامر المستقبلية بشكل أفضل.

خوذة ذكيّة للدرّاجات الهوائية

كشفت شركة أبل الأميركية عن الخوذة الذكية "Lumos Matrix" المخصّصة لسائقي الدرّاجات الهوائية، التي تأتي مجهّزة بشاشة "LED" على الجهة الخلفية بدرجة سطوح 1000 لومن، والتي تعمل كمصباح إضاءة خلفي، كذلك يمكن أنّ تعرض الخوذة أنماطاً قابلة للتخصيص لتحسين الرؤية على الطريق، وكمصباح لتغيير الاتجاه. ويمكن تشغيل وظيفة تغيير الاتجاه بواسطة وحدة تحكّم عن بعد يتم تثبيتها في المقود، أو عبر تطبيق خاص لهواتف آيفون. وتعمل الخوذة ببطارية قوية تمدّها بالطاقة لفترة تشغيل تتراوح بين 4 إلى 10 ساعات، بعدها سيلزم شحن البطارية بالكامل في غضون 5 ساعات.

الشرق الأوسط 31/10/2019

تطبيق تدريبي للمخ يساعد في خفض الوزن

من الممكن أن يساعد تدريب للمخ ملايين البريطانيين على التخلّص من الأرطال الزائدة في وزنهم. وكشفت تجارب أوّلية أنّ استخدام تطبيقات أو ألعاب أونلاين يمكنها تعزيز إرادة الأفراد، على نحو يعينهم على تقليص السعرات الحرارية التي يتناولونها يوميّاً بمعدّل يصل إلى 200 سعر حراري يوميّاً. خلال التجربة، جرى تشغيل تكتيك " تشغيل ووقف" يطلب من الأفراد المشاركين الضغط على زر لدى ظهور صورة طعام صحي، مثل ثمرات من الموز أو جزر. وجرى توجيه المشاركين لتجاهل الصور عندما يظهر بها طعام غير صحي، مثل البطاطا المقرمشة أو الشوكولاتة. وأشار خبراء من جامعة كارديف إلى أنّ هذا الأسلوب نجح في تقليص الرغبة تجاه الأطعمة الدهنية أو السكريّة، ما جعل الطعام غير الصحي يبدو أدنى جاذبيّة. يعرف هذا التكنيك باسم "التدخّل التعزيزي"، ويرمي لمعاونة الأشخاص على اتخاذ الاختيارات الصائبة. وأضافت الدراسة: "ربما يكون تعزيز كفاءة قدرة الأفراد على تحقيق ذلك الهدف أكثر قيمة وجدوى من التوجهات الراهنة، كما أنّ هناك احتمالاً أكبر لأن يلقى قبولاً من جماهير أوسع".

31/10/2019

جامعة "كاوست" تطوّر نظم اتصال بصريّة آمنة عالية السرعة

برهن باحثون من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) وبالتجارب العمليّة على إمكانيّة نقل البيانات بسرعة باستخدام الأشعة فوق البنفسجيّة متوسّطة الموجة المسماة (UV-B)، التي تقدّم مميّزات عديدة يتفوّق بها على الضوء المرئي. وفي عالم الاتصالات تنبع فائدة الأشعة فوق البنفسجية متوسّطة الموجة، من حقيقة أنّ طبقة الأوزون تمتص أغلب هذه الأشعة في الغلاف الجوي العلوي، لذا فهي لا تتداخل مع الاتصالات. في الوقت الراهن تعاني نظم الاتصالات البصرية التي تستخدم أشعة الليزر المرئية والصمامات الثنائيّة الباعثة للضوء (LEDs) من التداخل الموجي بسبب المستويات المرتفعة للضوء المرئي في ضوء الشمس. وبعد أن برهن علماء "كاوست" على تصوّرهم بالتطبيق على نظام منخفض الطاقة، يخطط الفريق لزيادة الطاقة البصرية والحساسية إلى أن يحقّقوا اتصالات بعيدة المدى خارج مدى الرؤية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية بمعدّلات مرتفعة لنقل البيانات.

نداء الوطن 1/11/2019

تحليل شعرك يشخّص انفصام الشخصيّة؟

نشرت مجلة الطب الجزئي دراسة جديدة مفادها أنّ الأنزيم الذي يسهم في إنتاج كبريتيد الهيدروجين في الدماغ ويترك أثراً في الشعر البشري قد يشكّل مؤشراً حيوياً يسبق ظهور أعراض نوع فرعي من انفصام الشخصية.

برأي الباحثون، بشكل استهداف المسار الأيضي لكبريتيد الهيدروجين مقاربة علاجية جديدة. شمل تحليلهم فئراناً مهندسة وراثياً ونسيجاً من الشعر البشري بعد الوفاة، ومصابين بانفصام الشخصية وغير مصابين به.

يقول المشرف الرئيس على الدراسة، رئيس فريق الطب النفسي الجزئي في مركز "ريكن" للعلوم الدماغية في اليابان، إن شركات الأدوية أوقفت تطوير علاجات جديدة لانفصام الشخصية: "ثمة حاجة إلى ابتكار معيار جديد لتطوير أدوية مختلفة. في الوقت الراهن يقام 30% من المرضى علاج مضادات مستقبلات الدوبامين دي 2-". باختصار، تستكشف الدراسة الجديدة الأسس الجزئية لمؤشر سلوكي مرتبط بانفصام الشخصية، أي "تثبيط من قبل النبض، لتحديد مؤشر حيوي وكيماوي موضوعي وموثوق به".