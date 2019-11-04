النهار/ ابراهيم حيدر

اعتبر أن الانتفاضة أثبتت أنها لا تزال تنبض في الشارع وهي قادرة على بلورة قيادة من داخلها حيال تجاهل قوى الحكم وتحالف الهيمنة السياسية على القرار لكل ما جرى في الشارع.

ورأى وجود تركيبة سياسية فرضت على البلد، وعرَّتها الثورة الشعبية على كل المستويات.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن الأيام التي يقبل عليها البلد صعبة جداً ويخشى أنها لن تنتهي بتكليف رئيس جديد للحكومة بعد أسبوع من المماحكات ومحاولة تسجيل النقاط. وقالت إن الرئيس سعد الحريري يحتاج إلى عوامل قوة كبيرة داعمة له وسقف عال من الشروط من أجل تحقيق مطالبه لافتة إلى وجود أفرقاء لا يرغبون في أن يتحمل الحريري وزر المرحلة المقبلة باعتبار أن السنوات الثلاث التي مرت من عهد الرئيس عون قد تكون أكثر رحمة من الذي يقبل عليه البلد.

البناء/ عصام نعمان

تساءل ما المطلوب: حكومة لترميم النظام الطائفي أم لبناء بديله المدني؟ وأشار أنّ نظام المحاصصة الطائفية انهار ولا سبيل للإنكار والمكابرة وكشف أنّ معظم أركان النظام أقرّوا مداورةً بهذه الحقيقة بمجرد إجازتهم المطالب المحقة للحراك الشعبي وقال إنّ المطالب المحقة كثيرة، لكن أكثرها شعبية: إسقاط النظام، إنهاء الفساد والفاسدين، وتأمين العيش الكريم، وختم قائلاً "الحقيقة هي أنّ الانهيار الجاري التخويف به ومنه حاصل، وتأليف حكومة ببرنامج محدود لا يتصدّى لمعالجة جذرية للصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة والماثلة سيعجّل في اكتمال الانهيار على جميع المستويات".

الجمهورية/ جوني منير

رأى أن الرسائل التي تطايرت يميناً ويساراً، لم تبلغ تفاؤل البعض في أن الجميع ملزمون بالدفع باتجاه ولادة حكومية قريبة. وكشف عن أن روسيا طلبت من إسرائيل عدم الدخول على خط الأحداث في لبنان لأن ذلك سيزيد التعقيدات التي ترزح الساحة اللبنانية تحت ثقلها.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن الرئيس نبيه بري قوله إن الوضع في منتهى الحساسية والدقة ولا يحتمل أبداً، وصار على الجميع أن يقتنعوا بأن مطرقة اقتصادية ضخمة وقاسية فوق رؤوسنا جميعاً، وأن المطلوب في موازاة هذا الوضع هو العجلة ثم العجلة ثم العجلة في تشكيل الحكومة علماً أن تشكيل الحكومة لا يشكل الحل للأزمة بل هو جزء بسيط فيه.

وأضاف نقلاً عن الرئيس بري أن شكل الحكومة المقبلة يتطلب تفاهماً على شكلها أو حجمها من حكومة 14 أو 16 أو 18 أو 24 وزيراً، ويرى أن الحكومة المختلطة قد تكون مقبولة أكثر من أي شكل حكومي آخر، قائلاً: إن لم نتوجه إلى الدولة المدنية فكل هذا الحراك الذي حصل سيكون بلا أي قيمة.

اللواء/ غاصب المختار

تناول موضوع إشكاليّات التكليف والتأليف ورأى أنّ البلاد تعيش حالة ترقب لنتائج الاتصالات السياسية التي تسبق إجراء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيساً للحكومة المقبلة، ولفت إلى أنّ الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة باتت تُدرك أهمية الاستعجال في تحقيق خطوات ملموسة تُرضي الشارع من جهة وتؤمّن مصالحها من جهة ثانية. ونقل عن مصادر رفيعة المستوى قولها إنّ كل الخيارات لا زالت مفتوحة بين تكليف الرئيس الحريري شخصياً أو الاتفاق على شخصية مقرّبة منه أو تحظى بموافقته، وبين شكل الحكومة وتوزيع القوى فيها وتوفير التوازنات، مع مراعاة أنّ الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يفرض إجراءات ومقاربات استثنائية وتضحيات أو تنازلات للخروج من المأزق.