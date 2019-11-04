The New York Times

العالم على موعد مع فيض من النفط ما يعقد جهود مكافحة الاحتباس الحراري

فيض من إنتاج الخام متوقع على الصعيد العالمي مع تزايد المخاوف بشأن التغيّر المناخي وتباطؤ الطلب العالمي على النفط. هذا الفائض مصدره يختلف عن المنتجين المعتادين لأنه متوقع من جهة بلدان مثل البرازيل وكندا والنروج وغيانا وهي بلدان إما غير معروفة بإنتاج النفط أو أن إنتاجها كان ضعيفاً خلال السنوات الأخيرة.

هذه الكميات المعروضة حديثاً ربما شكّلت السبب الرئيسي الذي دفع شركة الإنتاج السعودية العملاقة أرامكو إلى المضي قدماً يوم الأحد في وضع خطط لما يمكن أن يشكّل أكبر عرض أولي للأسهم في العالم على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تضيف البلدان الأربعة مجتمعة حوالى مليون برميل يومياً إلى السوق في عام 2020 وحوالى مليون برميل آخر في عام 2021، بالإضافة إلى الإنتاج العالمي الحالي من النفط الخام البالغ 80 مليون برميل يومياً. ومن المؤكد أن هذا الارتفاع في الإنتاج، إلى جانب الجهود العالمية لخفض الانبعاثات، سيدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

وقد يكون انخفاض الأسعار مضراً لأرامكو وللعديد من شركات النفط الأخرى، مما يخفض نسبة الأرباح ويقيّد عمليات التنقيب والحفر الجديدة، مع إعادة صياغة سياسات الدول التي تعتمد على دخل النفط.

The New York Times

مالي تقول إن 54 شخصاً قتلوا في هجوم شنه جهاديون ضد الجيش و"داعش" يعلن مسؤوليته عن الاعتداء

أعلنت الحكومة في مالي يوم السبت إن 53 جندياً على الأقل ومدني قُتلوا في هجوم جهادي شنه مسلّحون على موقع عسكري في شمال مالي يوم الجمعة.

ووصف الجيش الاعتداء بـ"الهجوم الإرهابي" في تغريدة على تويتر. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم على موقع للجيش في أنديميلان، في منطقة ميناكا، يوم السبت وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "أعماق" التابعة للتنظيم.

ووُصف الهجوم بأنه أحد الهجمات الأكثر دموية ضد جيش البلاد في غرب إفريقيا. ومن المتوقع أن تؤدي أعمال العنف إلى زيادة التوترات في العاصمة باماكو، حيث احتج أفراد عائلات العسكريين في الشوارع.

وقال الأقارب إن الجنود الذين قُتلوا لم يتمتعوا بالحماية الكافية على الأرض لأنهم يواجهون مجموعة من الجماعات الجهادية.

روسيا اليوم

"قوى الحرية والتغيير" لا تعارض تسليم البشير للجنائية

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن لا تحفظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" إبراهيم الشيخ، أمس الأحد: "قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني في أبريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، التهم التي وجهتها له تلك المحكمة.

واندلعت الاحتجاجات ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز، واتسعت رقعتها والقوى المشاركة فيها، حتى أطاحه الجيش في 11 أبريل الماضي.

ويتولى الحكم حالياً في السودان مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.