وكالة الأناضول

"حقوق الإنسان" العراقية تطالب بتحري مصير ناشطة مختطفة

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، الحكومة والقوات الأمنية، بتحري مصير الناشطة والمسعفة "صبا المهداوي"، التي اختطفت خلال عودتها من ساحة التحرير ليلة السبت. جاء ذلك في بيان للمفوضية (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) تلقت الأناضول نسخة منه. وقالت المفوضية، في بيانها، إنها "تطالب الحكومة وقواتها الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية صبا المهداوي التي اختطفت مساء الأمس (السبت) من جهات مجهولة في مدينة البياع مركز قضاء الكرخ ببغداد". وأوضحت أن "الناشطة إحدى الطبيبات المتطوعات لعلاج وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية الأولية لمتظاهري ساحة التحرير".

وكالة أنباء رويترز

السعودية تدشن ما قد يكون أكبر طرح أولي في العالم

دشنت شركة النفط الوطنية السعودية أخيراً طرحها العام الأولي الأحد، معلنة عزمها الإدراج بالبورصة المحلية فيما قد يكون أكبر إدراج في العالم، والذي يأتي مع سعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية وإقامة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم. لكن في إعلانها المنتظر منذ وقت طويل، لم تكشف الشركة الأعلى ربحية في العالم، سوى عن القليل من التفاصيل المحددة عن عدد الأسهم التي ستبيعها أو التسعير أو موعد الإطلاق. وقال مصرفيون للحكومة السعودية إن المستثمرين سيقيمون الشركة على الأرجح عند 1.5 تريليون دولار تقريباً، أي أقل من تقييم بتريليوني دولار ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما اقترح فكرة الطرح العام للمرة الأولى قبل نحو أربعة أعوام. ولم تذكر أرامكو نوع الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الأمن بعد هجمات غير مسبوقة على منشأتي نفط تابعتين لها في أيلول.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا والسعودية تؤسسان لمشاريع إقليمية عملاقة

أكد ماجد قاروب العضو في مجموعة "محامون ومستشارون قانونيون" والعضو السابق في "الفيفا"، أن روسيا بالتعاون مع السعودية وضعتا اللبنة الأولى للمشاريع الإقليمية العملاقة. وعلى هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار الذي استضافته الرياض قال قاروب في حوار خاص مع "سبوتنيك": "المنتدى هذا العام تميز بحضور نوعي من حيث العدد والكم بصورة ملفتة للنظر على المستوى العالمي ليصبح من أكبر المؤتمرات التي تجمع أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال ورواد الاقتصاد والسياسة". وعن المشاريع المعلنة خلال المنتدى أضاف قاروب: "المنتدى أعلن عن صفقات كبرى جديدة وهذا يدل على أهمية السعودية من الناحيتين الاقتصادية والاستثمارية وجرى الحديث عن صفقات إقليمية ولا ننسى أن نيوم مشروع سعودي على حدود جغرافية لبعض الدول وبشراكة مع مصر والأردن ."