الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يتسلَّم رسالة من دولة رئيس وزراء ماليزيا

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة من دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد. وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- معالي وزير التعليم والمبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك المفدى له أمس. ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- تحيات وتقدير دولة رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لدولته. حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف فقد رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على جلالته باليمن والبركات وعلى مملكة البحرين والأمة الإسلامية بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

القدس - فلسطين

الجيش السوري يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف الحسكة

أرسل الجيش السوري اليوم (الإثنين) تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة في القرى والبلدات الحدودية بريف الحسكة الشمالي الشرقي للدفاع عن المنطقة ضد قوات الاحتلال التركية ومرتزقتها من الإرهابيين، بحسب الإعلام الرسمي السوري. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قافلة من الدبابات والمدرعات والسيارات المحملة بمعدات حربية ولوجستية قادمة من الرقة، وصلت إلى بلدة تل تمر، واتجهت مباشرة إلى النقاط العسكرية في أم حرملة شمال شرق بلدة أبو راسين بريف تل تمر والقرى والبلدات الحدودية في الريف الشمالي الشرقي للحسكة لتعزيزها وتحصينها في مواجهة قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها.

الوطن - السعودية

واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران تشمل نجل علي خامنئي

قالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها فرضت عقوبات اقتصادية على تسعة أشخاص وشركة مقربة من إيران، ومن بين الأسماء التي ذكرها موقع وزارة الخزانة مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي.

الوطن - عمان

البحرية السلطانية العمانية تحتفل بيومها السنوي وتخريج دفعة من الضباط الجامعيين

احتفلت البحرية السلطانية العمانية صباح أمس بيومها السنوي الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام. رعى الفعالية معالي السيد حمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية. وقد تضمن فعاليات الحفل تخريج دفعة من الضباط الجامعيين، وتقديم عروض عسكرية متنوعة عكست ما يتمتع به منتسبو البحرية السلطانية العمانية من مهارة وكفاءة واقتدار لتؤكد ما تشهده البحرية السلطانية العمانية من اهتمامٍ سامٍ ورعاية كريمة من لدن جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ