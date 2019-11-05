البناء/ وفيق ابراهيم

تحت عنوان انكشاف "الهندسة" الخارجيّة التي تتلاعب بالحراك اللبناني كشف بأنّ هناك معلومات كثيرة تذهب مع القليل من الشائعات نحو اتهام أحزاب داخلية بالتسلّل إلى الحراك الشعبي وتحويله آلية لتخفيف هيمنتها الداخلية ودعم النفوذ الأميركي في لبنان، ورأى أنّ هذا الكلام كان مرفوضاً من معظم القيادات الميدانية والفعلية للتظاهرات، مؤكّداً أنه مجرد تحرّك وطني يسعى لمعاقبة الفساد السياسي والإصلاح ومنع الانهيار، وختم بالقول إنّ مرحلة جديدة بدأت من عمر انتفاضة فعلية لن تسكت حتى تحقيق مطالبها في العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحرير السياسة من الطائفية والهيمنة الخارجية عليها.

الديار/ هيام عيد

تحدّثت عن الحراك الشعبي ونقلت عن نائب في كتلة بارزة قوله إنّ الانتفاضة الشعبية على الأزمة الاجتماعية والانهيار الاقتصادي قد نجح في إجبار المسؤولين في السلطة، كما في المعارضة، على تبديل شعاراتهم وتطوير خطابهم السياسي الداخلي من خلال إطلاق الوعود مجدّداً بالعلاج والإصلاح ومحاربة الفساد، معتبراً أنّه تمكّن من أن يفرض على القوى السياسية، المبادرة إلى تبنّي الخطط الاقتصادية والابتعاد عن التسويات التي كانت سائدة، ولفت إلى وجود محاذير عدة قد بدأت تواجهها الساحة الداخلية، الأمر الذي جعل المرحلة الانتقالية الحالية مهدّدة بشبح الفوضى الذي نشهده جرّاء التصعيد.

اللواء/ توفيق الهندي

رأى أنّ الحراك عفوي ولا قيادة له، منوّهاً بوجود بعض القوى التي تريد ركوب الموجة واستغلال الحراك، وكشف عن الخطر الكبير من خطف الحراك من بعض الانتهازيين، وأشار أنّ المطالبة اليوم بحكومة من الاختصاصيين من خارج الطبقة السياسية الحاكمة هو بمثابة هدف تكتي لا يمكن تحقيقه، لافتاً إلى أنّ الآلية الدستورية سوف تنتج حُكماً حكومة تشبه الحكومة القائمة مع بعض التغييرات التجميلية، مشدّداً أنّ حزب الله غير مستعد للقبول بحكومة لن تقف إلى جانبه، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة، معتبراً أنّ الهدف من هذا كلّه استهداف وجوده ووجود "محور المقاومة".

الشرق / خليل الخوري

تناول موضوع الحكومة متسائلاً أين أصبحت مساعي تأليفها؟ وعمّا إذا تألفت حكومة تكنوقراط هل يكفي ذلك لتتوقف الثورة المطلبية؟ وأضاف أنّ تأليف الحكومة هو جزء من المطالب على طريق "كلّن يعني كلّن" معتبراً أنّ الخطوات محدّدة منذ اليوم الأوّل للنزول إلى الشارع وأوضح وجوب تأليف حكومة غير سياسية ذات مهمّتين: وضع الإصلاحات موضع التنفيذ ثم حلّ مجلس النواب، وإجراء الانتخابات النيابية خلال ستة أشهر، والوصول أخيراً إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد.

نداء الوطن / رمزي الحاج

رأى أنّ كل المؤشرات تنبئ بأنّ الأزمة القائمة تتجه نحو المزيد من التعقيد على الرغم من الاتصالات الحثيثة سعياً لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى أنّ السلطة لم ترضِ الشارع بعد على رغم مرور 19 يوماً على حركة الاحتجاجات، مضيفاً أنّ الثوّار ترجموا غضبهم برفع منسوب حركة احتجاجاتهم على الأرض قاطعين المزيد من الطرقات، وذلك لحثّ المسؤولين في الاستعجال بالاستشارات وتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين، ونقل عن وكالة "رويترز" حديثها عن ارتفاع جديد لسندات لبنان السيادية الدولارية.

النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادره قولها إن الحالة التي يجتازها البلد تخطت قدرات الرئاسات التي أصيبت بأضرار جسيمة على صعيد هيبتها وحضورها ودورها، بفعل تماسك الانتفاضة الشعبية، وأن العواصم الغربية من خلال ما أكده أكثر من سفير أوروبي وعربي، لن تتدخل لفرض مخارج تسوية على غرار ما كان يحصل في مراحل سابقة، على اعتبار أن حراك الشارع تخطى كل التسويات والمخارج ومطالبه واضحة ومعروفة.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون قولها إنها موجودة في كل الساحات والتظاهرات وهناك أكثرية ساحقة أطلقت صرخة ألم صادقة ومدوية على كل الصعد مما يستدعي من السلطة أن تستمع إليها وتعالج أسبابها، مضيفة: لا أحد مؤهلاً لإعطاء العميد شامل روكز دروساً في الوطنية والوفاء، ورصيد العميد نابع بالدرجة الأولى من محبة الناس واحترامهم له، مضيفة أن الانتفاضة الشعبية تركزت على الحكومة المستقيلة كونها ضمت أسماء مستفزة لشريحة من الرأي العام.