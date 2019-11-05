الوكالة الوطنية للإعلام

عون استقبل كوبيتش: من أولى مهمات الحكومة الجديدة متابعة مكافحة الفساد والتحقيق سيشمل جميع المسؤولين في الإدارات ولا بد من محاورة مع المتظاهرين

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "من أولى مهمات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين، لافتاً إلى أن التحقيق يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات". وأكد أن "الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها"، مشدداً على أن "دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات".

وكالة الأناضول

المجر: سنواصل التعاون مع تركيا في الصناعات الدفاعية

وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو قال إن مواقف بلاده من عملية "نبع السلام" التركية، شمالي سوريا، واضحة، وأن بودابست لم تتأثر بموقف أي بلد آخر حول العملية

قال وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو، الاثنين، إن بلاده ستواصل التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية. جاء ذلك في كلمة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بودابست، عقده برفقة نظيره الألماني هايكو ماس، الذي يجري زيارة رسمية للبلاد. وأردف زيجارتو، أن "تركيا ثاني أكبر قوة عسكرية في الناتو، وحليفتنا بداخله، تعاوننا مع أنقرة في مجال الصناعات الدفاعية طبيعي جداً، وبالتأكيد سنواصل هذا التعاون مستقبلاً". وشدد أن مواقف بلاده من عملية "نبع السلام" التركية، شمالي سوريا، واضحة، وأن بودابست لم تتأثر بموقف أي بلد آخر حول العملية. وأردف: "موقفنا من الأنشطة التركية في سوريا لم يتأثر بألمانيا أو غيرها، أخذنا مصالح المجر بعين الاعتبار في هذا الموضوع. تساءلنا هل يفتح الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أبواب أوروبا أمام هجرة 4 مليون لاجئ يعيشون في بلده، جوابنا كان هو لا".

وكالة أنباء رويترز

حكومة الأردن تقدم استقالتها تمهيداً لتعديل وزاري

قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية إن حكومة المملكة قدمت استقالتها يوم الاثنين تمهيداً لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة. ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون. ونقلت بترا عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة". ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولاً قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق. ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف برعاية صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكالة فرنس برس

الهند ترفض الانضمام إلى اتفاقية تجارية تقودها الصين

أعلنت الهند الاثنين أنها لن تنضم إلى اتفاقية تجارية يضم بلداناً عدة آسيوية، في ضربة لجهود الصين خصوصاً، وذلك أثناء اختتام قمة بانكوك التي عقدت وسط تزايد المخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي.

وكان من المفترض أن تشمل اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 30 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي ونحو نصف سكان العالم. ويخشى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من تضرر الشركات الصغيرة بشدة من تدفق البضائع الصينية الرخيصة ما سيؤدي برأيه الى "عجز تجاري لا يمكن تحمله". وصرح فيجاي ثاكور سينغ الدبلوماسي البارز المكلف شؤون شرق آسيا في وزارة الخارجية الهندية، للصحافيين "لقد أبلغنا الدول المشاركة بأننا لن ننضم إلى اتفاقية" الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يصدر مرسوماً بإقالة 11 جنرالاً

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بإقالة أكثر من 10 جنرالات من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي ووزارة الطوارئ ووزارة الشؤون الداخلية. ووفقاً للمرسوم فقد تم إقالة 6 جنرالات من وزارة الطوارئ و4 من وزارة الداخلية وواحد من لجنة التحقيق. وبحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر اليوم الاثنين، فإنه من ضمن الجنرالات النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لحماية النظام العام بوزارة الشؤون الداخلية الروسية ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز بتهمة الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك فإن وفقاً للمرسوم ذاته عين الرئيس الروسي عدد الشخصيات في مناصب جديدة بوزارة الطوارئ ودائرة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية.