الشرق الأوسط

30/10/2019

بيلاروسيا تبحث عن بدائل لنفط" حليفتها الاستراتيجية"

أكدت بيلاروسيا أنها تبحث عن تبادل للنفط الروسي، الذي تعتمد عليه بصورة رئيسية حتى الآن، ولم تستعيد التوجه نحو نفط الشرق الأوسط والواردات من أسواق دول الجوار الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وذلك على ضوء مخاوفها من تداعيات "المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي" على إيرادات الميزانية البيلاروسية، وعدم ثقتها في الوقت ذاته بإمكانيه تنفيذ برنامج التكامل مع روسيا في إطار "الدولة الاتحادية". وشددت على ضرورة العمل لإنجاز الخطوات التكاملية في إطار الاتحاد الاقتصادي، وصولاً إلى تشكيل الأسواق الموحدة في مجالات عدة وفي مقدمتها الطاقة للدول الأعضاء في الاتحاد. وقالت نائبة رئيس شركة" بيل نفط خيم" الحكومية البيلاروسية للنفط، إن بيلاروسيا تبحث عن بدائل للنفط الروسي، وتدرس إمكانية الحصول عليه عبر موانئ أوكرانيا وجمهوريات البلطيق. وإذا شددت على أنّ القرار بهذا الصدد سيتم اتخاذه فقط في حال كانت تلك الإمدادات فعالة لجهة الجدوى الاقتصادية. ونوهت في الوقت ذاته إلى أنه" مع تنفيذ المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي، واقتراب سعر العالمي، تتزايد جاذبية الإمدادات البديلة".

وتشكل المناورة الضريبية للقطاع النفطي الروسي مصدر خلافات جدية بين البلدين.

الديار

1/11/2019

الاتحاد الاوروبي يقدّم 466 مليون يورو منحاً ومساعدات إنسانية للسودان

قالت وكالة السودان للأنباء إن دول الاتحاد الاوروبي تقدم 466 مليون يورو منحا ومساعدات إنسانية للسودان وذلك بعد لقاء وفد من الاتحاد بوزيرة الخارجية في الخرطوم. يحول إدراج اسم السودان على قائمة أميركية للدول الراعية للإرهاب دون حصوله على تمويل أجنبي تشتد حاجاته إليه، بما في ذلك من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتشكلت الحكومة الانتقالية للسودان الشهر الماضي في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات جرى توقيعه في آب بين الجيش والأحزاب المدنية ومجموعات احتجاجية.

وتولى مجلس عسكري حكم السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان عقب مظاهرات لستة عشر أسبوعا ضد حكمه الذي دام 30 عاما.

1/11/2019

بنوك مركزيّة خليجية تخفض الفائدة اقتداء بالاحتياطي الأميركي

خفض بنك الكويت المركزي سعر فائدته القياسي، لينضم إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين للمرة الأولى منذ تموز.

عمدت أيضاً السعودية ولإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي، إلى خفض أسعار الفائدة هي الأخرى.

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في هذا العام في خطوة تستهدف حماية الاقتصاد الأميركي من تداعيات حرب التجارة العالمية وتفادي الركود، لكنه أشار إلى توقف محتمل في دورة تيسير النقدي.

تأتي أحدث خطوة من الكويت في وقت يواجه فيه اقتصادها رياحا معاكسة من تخفيضات إنتاج النفط التي يقوم بها منتجو أوبك مع حلفاء من خارج المنظمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أنّ ينمو اقتصاد الكويت 0.6 بالمئة في 2019 والسعودية 0.2 بالمئة، في خفض عن تكهنات سابقة.

5/11/2019

بعد 3 سنوات على تحرير سعر الجنيه...كيف امتص السوق المصري الصدمة

مرت اليوم 3 سنوات على قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أصدره البنك المركزي في الثالث من تشرين الثاني 2016، والذي اعتبر على نطاق واسع أكبر صدمة تعرّض لها الاقتصاد المصري منذ فترة طويلة. وارتفع فور سعر الدولار الأميركي في السوق المصرية، فور الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه، من أقل من تسعة جنيهات إلى 13 جنيه، ليتوالى الارتفاع بشكل مضطرد حتى اقترب من 20 جنيها. ارتفاع سعر الدولار في بلد تعتمد فيه مدخلات الإنتاج على الاستيراد، دفع معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها مصر من قبل، حيث تجاوزت معدلات التضخم 25 بالمئة في أعقاب تحرير سعر الصرف، ووصلت ذروتها في 2017 لتتجاوز 30 بالمئة. وقد ساهم في ارتفاع معدلات التضخم تطبيق ضريبة القيمة مضافة قبل شهرين من تحرير سعر الصرف، وهو ما جعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا يقتصر على المستورد فقط بل شهد السوق المصري ارتفاعا في جماعيا في الأسعار لم يستثن أيا من السلع والخدمات، خاصة مع رفع أسعار الوقود في نفس يوم تحرير سعر الصرف، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي. وحاول البنك المركزي المصري امتصاص بعض آثار الصدمة عبر رفع أسعار الفائدة في البنوك لتبلغ 20 بالمئة، وهو ما أسهم جزئياً في امتصاص بعض السيولة من الأسواق ولكنه لم يكن كافيا لكبح التضخّم، والذي وصل إلى حد تضاعف أسعار السلع المستوردة بالكامل مثل السيارات والأدوية المستوردة والأجهزة الكهربائيّة.

الجمهورية

2/11/2019

بريطانيا تدافع عن اتفاق "بريكست" بعد تحذير ترامب

دافع مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتفاقه في شأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي، بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه سيجعل التوصل الى اتفاق تجاري مستقبلي بين البلدين أمراً مستحيلاً. ودخل الرئيس الأميركي الذي تقدمت عملية عزله خطوة بعد جلسة تصويت للكونغرس، على خط حملة الانتخابات البريطانية منتقداً شروط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون. وقال: مع هذا الاتفاق لا يمكن إقامة علاقات تجارية. لا يمكننا ابرام اتفاق تجاري مع بريطانيا. لكن ناطقاً باسم الحكومة البريطانية أعلن في وقت لاحق أن الاتفاقات سيسمح للندن بإبرام اتفاقات التجارة الحرّة الخاصة بنا حول العالم والتي ستستفيد منها كل أنحاء بريطانيا. وبدت مواقف ترامب متعارضة مع تعهّده السابق في أيلول عندما قال إنه يعمل عن قرب مع جونسون لإبرام اتفاق تجاري رائع فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وشنّ الرئيس الأميركي كذلك هجوماً لاذعاً على زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد جيريمي كوربن. وحض جونسون على التوحدّ مع نايجل فاراج المناهض بشدّة للاتحاد الأوروبي، الذي كان شخصية أساسية في استفتاء 2016 على عضوية الاتحاد الأوروبي.