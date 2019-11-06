النهار/ رضوان عقيل

كتب عن اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل، مشيراً إلى أن ثمة رسائل تلقاها زعيم المستقبل من نوع أنه إذا كانت ستتم تسميته رئيساً للحكومة المقبلة فإنه ليس من مصلحته ممارسة السقوف العالية مع ترجيح أن الرئيس ميشال عون سيعمد إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية وإتمامها قبل نهاية الأسبوع الجاري. وقال إن الحريري لا يتقبل الاتهامات التي تساق ضد تياره بأنه يستغل الشارع ليحصل على تسميته لرئاسة الحكومة ويقول الشارع "ليس سلاحي ولست مع عزل أحد. ولفت إلى أن الأفرقاء المعنيين بشكل الحكومة يتداولون طرحين التوصل إلى تشكيل وزارية من خارج النواب ما عدا الحريري تعيين، الصقور من باسيل وسواه وزراء دول على أن تتسلم الوزرات السياسية شخصية من التكنوقراط.

الأخبار/ هيثم الموسوي

اعتبر أنّ النقاش حول فتح الطرقات تفاعل بين الناشطين ومجموعات الحراك مشيراً أنّه برز رأيان: الأوّل يؤكد أنه أمام استهتار السلطة بمطالب الناس، والتأخّر في تكليف وتأليف الحكومة "لا بد من زيادة الضغط عليها"، والثاني يعتبر أنّ قطع الطرقات يستفيد منه حزبا "القوات والمستقبل"، مضيفاً أنه لهذا السبب وجب الابتعاد عن تنفيذ أجندتهما والانتقال إلى إغلاق مرافق ومؤسسات حيوية لافتاً بأنّه يساهم في الضغط على السلطة لا على الناس. ونقل عن مصادر التيار الوطني الحر قولها إنّ وزير الخارجية المستقيل جبران باسيل حمل "مقترحاً متكاملاً" ينص على "حكومة عمل اقتصادي خالية من الرموز السياسية" لافتاً إلى أنّه "يسمّي رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري رئيساً لها يحظى بموافقة الأطراف السياسيين"، مضيفاً أنّ القوى السياسية "تسمّي فيها وزراء من ذوي الاختصاص".

البناء/ معن حميّة

تحت عنوان "خلاص لبنان بالدولة المدنية لا بأجندات تأبيد النظام الطائفي" كشف أنّ صرخة الناس رفضاً للضرائب والفساد ولكلّ الواقع المعيشي ـ الاقتصادي المتفاقم في لبنان، هي صرخة الفقراء وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل مضيفاً بأنّها صرخة كلّ فرد ضاقت به سبل العمل والعيش، وقال إنّ الحقيقة الثابتة والكاملة هي أنّ خلاص لبنان يكون بدولة مدنية لا طائفية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وتكون لها قضية جامعة تدافع عنها وتمتاز بهوية وانتماء تصونهما.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن البلد في دوامة خطيرة تبشر بأن أزمة البلد ستطول وستكون تداعياتها أسوأ بكثير من الأزمة الحكومية السابقة ولا سيما أن ما قد تحويه هذه التداعيات من متغيرات جديدة تحمل في طياتها مخاطر كبيرة وأهمها اثنان:

الوضع الاقتصادي المتدهور.

التوجه العام إلى استخدام الشارع لأهداف سياسية لا مطلبية.

اللواء/ حسين زلغوط

تحدّث عن الاستشارات النيابية مشيراً أنّه تفسّخ الحائط المسدود الذي ظهر في العلاقة بين أبرز المكونات السياسية في أعقاب إعلان الرئيس سعد الحريري استقالة الحكومة من خلال اللقاء الذي عُقد بينه وبين الوزير جبران باسيل، مضيفاً أنّ مجرّد انعقاده حرّك المياه السياسية الراكدة بعد أن انقطع الرئيس الحريري عن التواصل مع أي طرف سياسي بعد خروجه من قصر بعبدا وتسليمه رئيس الجمهورية كتاب استقالة حكومته، ونقل عن بعض الأوساط المحيطة أنّ أجواء هذا الاجتماع اتّسمت بالإيجابية لافتاً إلى أنّه تناول المسألة الحكومية من مختلف جوانبها من التكليف إلى التأليف من دون الوصول إلى أي حسم بهذا الخصوص، وشدّد على أنّ "الاتفاق على ضرورة الخروج من الأزمة" كان العنوان الأبرز لأي بحث.

الشرق / خليل الخوري

قال إنّ الجيش فتح الطرقات التي كانت مُقفلة، معتبراً أنّ معظمها كان من دون قرار من التظاهرات الشعبية التي هي "حراك" عند البعض و"انتفاضة" عند البعض الآخر، و"ثورة" عند البعض الثالث ورأى أنّه لا شك في أنّ قطع الطرقات سلاح فعّال مضيفاً أن شلّ الحركة سيؤدي إلى ارتفاع صيحات الغضب التي ستوجّه إلى السلطة وختم قائلاً قريباً ستشكل الحكومة، مشيراً إلى أنّ المطالب سيرتفع منسوبها ممّا سينذر بالغموض المخيف.

نداء الوطن/ ألان سركيس

عرض للخطة "ب" التي تعمل عليها الثورة والتي ستحمل مفاجآت تُقلق السلطة والفاسدين وقال إنّه بعد أن أصبح سلاح قطع الطرقات غير مجدي وبدأ يرتدّ سلباً على الثورة، يدرس الجميع الانتقال إلى الخطة "ب" معتبراً أنّها ورقة ضغط إضافية على أحزاب السلطة لافتاً إلى أنّ السلطة لا تزال تبحث عن تقاسم المغانم وكأنّ الشعب الذي نزل إلى الطرق والساحات غير موجود.