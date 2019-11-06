الوكالة الوطنية للإعلام

بري ترأس هيئة مكتب المجلس والتقى رامبلينغ: جلسة 12 الحالي في موعدها تعقبها جلسة تشريعية وأنا مع الحراك إلا في أمرين قطع الطرق والشتائم

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وعدد من النواب، وأعلن الرئيس بري بعد انتهاء الاجتماع أمام الإعلاميين "أن الجلسة المقررة يوم الثلثاء المقبل في الـ 12 الجاري هي جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان سوف تحصل في موعدها الساعة الحادية عشرة ثم سوف أقفلها. وافتتح عند الواحدة جلسة تشريعية وقد توافقت مع الزملاء في أعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الاستمرارية لعمل المؤسسات أن يكون على جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على أن يضاف إلى جدول الأعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعتبر في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنته بعد من قبل اللجان المختصة".

وكالة الأناضول

تركيا تواصل توزيع المساعدات على أهالي "رأس العين"

بعد تحريرها من إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" في إطار عملية نبع السلام.

تواصل تركيا توزيع مساعدات إنسانية على أهالي مدينة "رأس العين" بعد تحريرها من إرهابيي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" في إطار عملية نبع السلام. وقالت الوزارة: "يستمر توزيع المساعدات الإنسانية على سكان رأس العين، الذين تم إنقاذهم من اضطهاد وظلم التنظيم بي كا كا/ي ب ك الإرهابي. كفاحنا فقط ضد الإرهابيين". وفي 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وكالة أنباء رويترز

أميركا تفرض عقوبات على 5 مسؤولين من فنزويلا

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقوبات على خمسة من مسؤولي الأمن والشخصيات السياسية في فنزويلا في أحدث إجراءاتها ضد حكومة كراكاس والهادفة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن المسؤولين الذين كانوا جميعاً في الماضي هدفاً لعقوبات من الاتحاد الأوروبي أو كندا، على صلة بأعمال عنف ضد محتجين معارضين وبالفساد تحت مظلة حكومة مادورو. وتعترف الولايات المتحدة وغيرها من دول الغرب بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "تستهدف الوزارة كبار المسؤولين الذين يتصرفون نيابة عن نظام الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو الجائر والذي يواصل ممارسة مستويات فاضحة من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السودان يطلق أول قمر صناعي في تاريخه

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن إطلاق البلاد أول قمر صناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى. وقال البرهان لدى ترؤسه اجتماع مجلس الأمن والدفاع إن القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد.