الجمهورية 4/11/2019

جائزة مالية قياسية لبارتي

توّجت الأسترالية آشلي بارتي الموسم الأفضل في مسيرتها، بإحرازها أمس لقب بطولة الماسترز الختامية لموسم محترفات كرة المضرب على حساب حاملته الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، مترافقاً مع جائزة مالية قياسية وإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

مانيه "ينقذ" ليفربول...وليفانتي

أنقذ السنغالي ساديو مانيه فريقه ليفربول المتصدّر من فخ مضيفه أستون فيلا، بتسجيله هدف الفوز في مباراتهما ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مبقياً على فارق النقاط الست مع مانشستر سيتي الثاني وبطل الموسمين الماضيين، الفائز بدوره بصعوبة على ساوثمبتون.

الشرق4/11/2019

بارتي بطلة ماسترز السيدات وديوكوفيتش بطل الرجال

توّجت الأسترالية أشلي بارتي بلقب بطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب، بفوزها على حاملة اللقب الأوكرانية إلينا سفيتولينا بمجموعتين دون رد 6-4 و6-3 أمس الأحد.

اللواء/5/11/2019

رقم شوماخر يهدّده البريطاني هاميلتون

بات البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي للسائق الأسطوري الألماني شوماخر، بفوزه الأحد ببطولة العالم للفورمولا 1 للمرة السادسة في مسيرته. وحل هاميلتون في المركز الثاني في مسابقة جائزة الولايات المتحدة الكبرى التي فاز بها زميله ومطارده الوحيد الفنلندي فالتيري بوتاس، على حلبة أوستن في ولاية تكساس.

سترلينغ مقابل بيل...

كشفت شبكة "سكاي سبورت"، أنّ ريال مدريد الإسباني يعد عرضاً مغرياً لضم رحيم ستيرلينغ، نجم مانشسترسيتي الإنكليزي، في الميركاتو الشتوي المقبل. ووفقاً لما ذكرته "سكاي"، فإنّ تفاصيل العرض تصل إلى دفع 70 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غاريث بيل لضم ستيرلينغ. وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت عن بعض الصحف الأوروبية اهتمام ريال مدريد باللاعب الإنكليزي.

الشرق الأوسط/5/11/2019

هشاشة برشلونة تطرح تساؤلات بشأن مسيرته في "الأبطال"

يمكن لبرشلونة الإسباني أن يكون فريقاً فتّاكاً من الطراز النادر متى كان في أفضل أحواله، لكن خسارته الأخيرة في الدوري المحلّي لكرة القدم في نهاية الأسبوع أعادت طرح تساؤلات حول نقاط ضعف قد تهدّد مسيرته القاريّة.

الجمهورية6/11/2019

ليفاندوفسكي يحتاج عملية جراحية

كشف هانز-ديتر فليك المدرب الموقت لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أنّ مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتاج إلى إجراء عملية جراحية في أعلى الفخذ، لكنه قادر على مواصلة اللعب حاليا.

اللواء6/11/2019

مبابي يشعل حرباً شرسة بين ريال مدريد وسان جيرمان

يبدو أنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيخوض حرباً شرسة للحفاظ على مهاجمه ونجمه كيليان مبابي، الذي يتعرّض إلى إغراءات كبيرة للرحيل إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم.

نداء الوطن7/11/2019

فينغر أبرز المرشّحين لتدريب بايرن

قدّم الفرنسي أرسين فينغر إجابة مبهمة حول إمكان تولّيه تدريب بايرن ميونيخ الألماني خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش، علماً أنّ وسائل إعلام ألمانيّة رأت فيه المدرّب المناسب لتولّي هذا المنصب.