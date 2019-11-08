النهار/ابراهيم بيرم

عرض لوجود أجواء تشير إلى أن الرئاسة الاولى ليست مستعجلة لتحديد موعد بدء الاستشارات الملزمة ما لم يتحقق خرق ما في الحوار الدائر حالياً، والوصول إلى تصور معين لكل المرحلة المقبلة حكومياً وسياسياً.

الجمهورية/شارل جبور

اشار إلى أن أفضل قرار تاريخي للرئيس سعد الحريري أن يقول للثنائي "العهد- حزب الله" إما حكومة اختصاصيين بعيدة عن القوى السياسية وبمواصفات وزارية استثنائية أي "زي ما هي" وإما يعتذر من الشعب اللبناني عن كل محاولات الانقاذ التي قام بها ولم يوقف بسبب الإصرار على سياسة لا تتلاءم وظروف المهمة، وأن يترك المهمة كاملة لهذا الثنائي.

وعرض لتصوره حيال حكومة الانقاذ والتي يجب أن تتمثل بالاتي:

أن تعطى صلاحيات استثنائية.

اختيار أسماء معروفة بسيرتها.

أن تضم وزراء مستقلين عن القوى السياسية.

الجمهورية/طوني عيسى

رأى أن الانتفاضة باستخدام ورقة ملفات الفساد، يمكن أن تحقق إنجازات هائلة إذا أدركت كيف تتعامل مع الملفات المفتوحة اليوم وحوّلتها إلى "تسونامي" يجرف الفاسدين جميعاً.

وقال: لا يمكن لأحد أن يطلق على الانتفاضة أي اتهام لا بممارسة السلوك الميليشوي ولا بالاستماع إلى السفارات، أنها النظافة فقط وبها يمكن الوصول إلى الأهداف بسهولة.

الشرق/خليل الخوري

تناول الثورة والحراك الشعبي قائلاً: أمس، وجدت الثورة أمام منازل شخصيات سياسية بارزة مشيراً إلى أنّ المخفي أعظم بكثير، ورأى بأنّ المخطط سيشمل شخصيات عديدة مرشّحة لأن تنتقل الثورة الى "محاصرتها" ليس فقط بالتظاهر والاعتصام أمامها وليس فقط برفع الهتافات التي تحمل أحكاماً "مبرمة" في حقها، إنما بالإصرار على عدم وقف الحراك قبل أن يقدّم الجميع إلى القضاء، وختم بالقول أنّ الحراك شيء مهم والثوار حاضرون لأن يتحركوا مشدّداً على أنّه في صلب دورهم، واعتبر أنّ الأحكام لها من يتولاها في القضاء.

اللواء/لينا الحصري زيلع

تساءلت هل فَتْحت الملفات القضائية لإلهاء الانتفاضة عن المطالِب الحقيقية؟ واعتبرت أنّه مع دخول الحراك أسبوعه الرابع ومرور أكثر من عشرة أيام على تقديم الرئيس سعد الحريري استقالة الحكومة، فإنّ الأمور لا زالت تراوح مكانها على الرغم من القنوات السياسية المفتوحة على أكثر من محور بين الأفرقاء السياسيين. كما نقلت عن مصادر سياسية بارزة تأكيدها عن أنّ كل ما يشاع من أجواء عن اللقاءات التي تعقد في "بيت الوسط" تبقى في إطار التكهنات والتحاليل السياسية، مشيرةً إلى أنّ الرئيس الحريري حريص على إبقاء هذه المشاورات مرتبطة به شخصياً، لافتةً إلى أنّه حتّى الشخصيات السياسية المقرّبة من الرئيس الحريري لا تعلم ما يتم التداول به على صعيد المرحلة المقبلة من حيث التكليف والتأليف.

البناء/زياد حافظ

عرض قراءة أوّلية للانتفاضة الشعبية في لبنان، ورأى أنّ إقدام رئيس الحكومة على تقديم استقالته يشكّل محطّة مفصلية، واعتبر أنّ الثورة تحتاج إلى قيادة وبرنامج واضح يقلب الموازين الداخلية والعلاقات الإنتاجية والاجتماعية ، لافتاً أنّه حالياً لا يوجد تحديد مطالب واضحة رغم وجود كل هذه الشعارات، مضيفاً أنّ المطالبة بتغيير النظام أو إسقاط عهد سياسي هو أقرب إلى ثورة لا تحظى بتوافق أكثري، وأخيراً قال أنّه يحب على النخب السياسية الحاكمة أن تعمل بجدّية على استعادة الثقة المفقودة بينها وبين اللبنانيين وإلاّ سيدخل لبنان في المجهول المدمّر.

الأخبار/هيثم الموسوي

اعتبر أنّه لا تزال المشاورات الحكومية عاجزة عن مجاراة نبض الشارع الواقع تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية، ولفت إلى أنّ المشاورات الحكومية مستمرة مشيراً إلى أنّ التقدّم الوحيد الذي سُجّل أمس، تمثّل بزيارة قام بها الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا ورأى أنّ المشاورات التي يجريها الرئيس الحريري تساهم في تأكيد المراوحة، مضيفاً أنّ كل طرف لا يزال متمسّكاً برؤيته للحكومة المقبلة، وأنّ رئيس الحكومة المستقيلة يصرّ على حكومة اختصاصيين فيما رئيسي الجمهورية ومجلس النواب إضافةً حزب الله يتمسكون بتكليف الرئيس الحريري بتشكيل حكومة من السياسيين مطعّمة باختصاصيين على أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني.

نداء الوطن/ألان سركيس

تناول ثورة طلاب لبنان مشيراً بأنّها لا تزال تأخذ مداها ولم تتوقّف بعد، وقال أنّ هذه الفئة من الشعب رسمت أبهى صورة عن لبنان، مشيراً إلى أنّ الطلاّب حطّموا كل الحواجز منتفضين على الواقع المزري الذي يعيشونه، لافتاً أنّهم نزلوا إلى الميدان منادين بالمحاسبة وضمان مستقبلهم.