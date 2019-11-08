وكالة الأناضول

مصر وإثيوبيا والسودان يلتزمون بآلية مشتركة لملء وتشغيل سد النهضة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا تأكيد التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة وتشغيله. وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الأميركية، جاء إعلان الوزارة في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووفود البلدان الثلاث مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس في واشنطن العاصمة. ووفق البيان، "أكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل وتعاوني وتكيّفي ومستدام ويحقق المنفعة المشتركة في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإنشاء عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقاً لإعلان المبادئ لعام 2015".

وكالة أنباء رويترز

أردوغان قبل محادثات مع ترامب: أميركا لا تفي باتفاق سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة لا تفي بتعهدها بإخراج المقاتلين الأكراد من منطقة حدودية سورية، وإنه سيثير هذا الأمر مع الرئيس دونالد ترامب عندما يجتمع معه الأسبوع القادم. وقبل شهر شنت تركيا مع قوات من المعارضة السورية هجوماً عبر الحدود على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وبعد فرض سيطرتها على منطقة يبلغ طولها 120 كيلومتراً توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بإبعادهم عن المنطقة. وسيناقش أردوغان تطبيق الاتفاق مع ترامب في واشنطن يوم 13 تشرين الثاني بعد أن تأكدت زيارته للولايات المتحدة عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين ليل الأربعاء.

وكالة فرنس برس

بكين تعلن عن اتفاق مع واشنطن على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية الإضافية

اتفقت الصين والولايات المتحدة على خطة لإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية الإضافية التي تبادل البلدان فرضها على البضائع، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس، فيما يسعى المفاوضون إلى التوصل إلى اتفاق تجاري. ويخوض البلدان حرباً تجارية ضارية منذ أكثر من عام، وفرضتا رسوماً جمركية باهظة على سلع بمليارات الدولارات، إلا أن الأمل يتزايد باقترابهما من التوصل إلى اتفاق مصغر في إطار اتفاق أوسع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أردوغان: تركيا ستفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتعين على تركيا أن تفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "الأناضول"، أضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست، أنه "يوجد 4 ملايين لاجئ في تركيا، عدد كبير منهم يمكنهم الهجرة إلى أوروبا، والخطوة التي اتخذناها لإقامة المنطقة الآمنة لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم".

وكالة أنباء شينخوا

شي يجري محادثات مع ماكرون في بكين ويتعهدان بتوطيد العلاقات الصينية – الفرنسية

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقاعة الشعب الكبرى في بكين. وقال شي "أجرينا زيارات متبادلة إلى بلدينا بمناسبة الذكرى الـ 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وارتقينا بالعلاقات الصينية - الفرنسية إلى مستوى أعلى". وأشار شي إلى أن الخطابين اللذين ألقاهما هو وماكرون يوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح معرض الصين الدولي الثاني للواردات، بعثا رسالة قوية إلى العالم مفادها حماية التعددية والتجارة الحرة بثبات، فضلاً عن بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظريف يشارك في اجتماع "ايكو" للتعاون الاقتصادي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي": أن وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" سيشارك في الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة انطاليا التركية السبت القادم، علماً أن منظمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي تضم في عضويتها 10 دول، وتأسست عام 1964، بواسطة 3 دول ايران وباكستان وتركيا.