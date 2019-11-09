TL

الحل لانتظام الوضع تأليف حكومة التفهم والتفاهم كما كان الرئيس الراحل صائب سلام يردد فعلى المراجع التفهم للمطالب وهي تفهمت وعلى قيادات الحراك التفاهم وهي مدعوة الى حوار..

المنار

تشعَبَ المشهدُ مع تراكمِ الملفات، وعادَ سيفُ النَقدِ مُصلتاً، فيما الملفُ الحكوميُ لا يزالُ مفتوحاً على كلِ الاحتمالات..ولم تُرصَدْ في خبايا المشاوراتِ أيُ تحركات، وعنوانُ المرحلةِ.. الانتظار..

nbn

بدوره رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعمل بنحو مكثف وضاغط على الحريري لثنيه عن العزوف عن تسميته لرئاسة الحكومة، ولهذه الغاية تواصل الرئيس بري بشكل مباشر مع الحريري اما عبره شخصيا أو عبر الوزير علي حسن خليل الذي التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اكثر من خمس مرات في الايام الاخيرة.

mtv

اكدت مصادر معنية بالانتفاضة ان آلية الحراك سترتكز على تنفيذ تحركات نوعية يوميا، على ان تنظم تظاهرة اسبوعية كبيرة يوم الاحد في بيروت، اضافة الى تظاهرات المناطق.

NTV

طوق لبنان بأجراس الإنذار وإعطاء المهل الأخيرة لكن السلطة وضعت عازلا للسمع..فلم تصل إليها تحذيرات دولية ولم تكترث لأصوات الغضب الداخلية وآخر الرسائل وردت في بريد البنك الدولي الذي حذر مسؤوله الإقليمي "ساروج كومار جاه" من مخاطر كبيرة ستواجه استقرار البلاد ما لم تتألف حكومة جديدة في غضون أسبوع، وقال نخشى أن يؤثر ذلك في الفقراء والطبقة الوسطى والشركات، وإذا كان صوت البنك الدولي قد وصل بهدير أزعج السلطات فإن صوت سليمان هارون حط على اللبنانيين جميعا كورقة "نعوة" وهو يعلن أن المرضى سيموتون غدا داخل المستشفيات لا على أبوابها.

OTV

"متى تبصر الحكومة الجديدة النور"؟ السؤال محق، لكن كثيرين يعتبرون أنه لا يحاكي جوهر الأزمة الراهنة، التي تتطلب الإجابة على سؤال آخر هو: "أي حكومة، لأي لبنان"؟

فإذا كنا نبحث عن حكومة للبنان آخر، لا يشبه لبنان الحالي في شيء، ولا يقر بواقعه المجتمعي، فثمة حاجة إلى صيغ معينة، يطرحها بعض الغلاة، لكنها تبدو إلى الآن بعيدة من الواقع.

LBC

اليوم، يُطوى الاسبوع الثاني على استقالة الحكومة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تُحدَّد إستشارات التكليف، بسبب مأزق التأليف، إذ من دون حلحلة التأليف، من غير المعلوم مَن ستُسمي الكتل النيابية، علمًا ان أسهُم الرئيس المستقيل سعد الحريري مازالت متقدّمة، فيما الشروط التي يضعها ما زالت تدفع بالذين سيتولون تسميته "يعدُّوا للعشرة": فإذا كان الرئيس الحريري يريد حكومةً من دون حزب الله، وإذا كان الذين سيسمونه يشترطون أن يكون فيها توزيرٌ لحزب الله، فلا إمكانية للإلتقاء في منتصف الطريق بعدما بلغت الصراحة بين الأطراف، هذا الحد من مضمون الكلام.

الميادين

أكّد الرئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب ​الحكومة السورية​ ​هادي البحرة​، في ​مؤتمر​ صحفي من جنيف، أنه "لم نأت إلى جنيف لأجل بناء دولة جديدة بل لإصلاح الدستور"، مشددًا على "أننا نتطلع إلى دستور يعيد ​النازحين​ إلى وطنهم".

الجزيرة

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه "يجب مواجهة الأنظمة التي تريد تقويض الحريات"، مشددًا ‏على "أننا نريد أن تعيش شعوبنا بسلام وحرية".‏

العربية

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة العراقية​ سعد الحديثي عن أن "الحراك يساعد ​السلطة​ السياسية على معالجة الكثير من الخلل".