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لبنان الحر
أبرق مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد الى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وإلى المفوّض السامي لمجلس حقوق الإنسان ميشال باشوليه بالخيرات السياسية التي تعمل عليها كل الأطراف الحزبية والسياسية لهذه المرحلة الذي يمرّ به لبنان في ظلّ الحراك الشعبي والمطلبي الذي يعمل على تنفيذها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.
صوت لبنان
أكد المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الانسانية، السيد فيليب لازاريني اثرر لقائه البطريرك المارونبي الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى انه "أتيحت لنا الفرصة للحديث عن الوضع الحالي في البلاد، وتحدثنا كثيرًا عن دور الشباب وقد قال غبطته بوضوح امس "كنا واياكم نعلم طلابنا واليوم فان الطلاب هم من يعلموننا"، واعتقد ان هذا الحراك الشبابي هو نموذجي ومثالي".
radio orient
بحث رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه مع منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في التطورات السياسية والأوضاع الراهنة في لبنان حيث أخذ الوضع الاقتصادي حيزا كبيرا من المحادثات بالإضافة الى الحلول المقترحة للخروج من الازمة الراهنة على مستوى تشكيل الحكومة والحراك الشعبي.
اذاعة النور
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل السفيرين الفرنسي برونو فوشيه والاماراتي سعيد اشلامسي واستعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد، وتوافقت وجهات النظر على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
صوت المدى
التقى رئيس الجمهورية ميشال عون سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف وبحث معه في الأوضاع العامة وموقف الاتحاد الأوروبي منها.