لبنان الحر

أبرق مفوّض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون ​الأمم المتحدة​ في جنيف السفير ​هيثم ابو سعيد​ الى أمين عام الأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ وإلى المفوّض السامي ل​مجلس حقوق الإنسان​ ميشال باشوليه بالخيرات السياسية التي تعمل عليها كل الأطراف الحزبية والسياسية لهذه المرحلة الذي يمرّ به ​لبنان​ في ظلّ ​الحراك الشعبي​ والمطلبي الذي يعمل على تنفيذها ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية ​ميشال عون​.

صوت لبنان

أكد المنسق المقيم للامم المتحدة في ​لبنان​ ومنسق الشؤون الانسانية، السيد ​فيليب لازاريني​ اثرر لقائه البطريرك المارونبي الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ إلى انه "أتيحت لنا الفرصة للحديث عن الوضع الحالي في البلاد، وتحدثنا كثيرًا عن دور الشباب وقد قال غبطته بوضوح امس "كنا واياكم نعلم طلابنا واليوم فان ​الطلاب​ هم من يعلموننا"، واعتقد ان هذا الحراك الشبابي هو نموذجي ومثالي".

radio orient

بحث رئيس تيار “المرده” ​سليمان فرنجيه​ مع منسق ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ في التطورات السياسية والأوضاع الراهنة في لبنان حيث أخذ ​الوضع الاقتصادي​ حيزا كبيرا من المحادثات بالإضافة الى الحلول المقترحة للخروج من الازمة الراهنة على مستوى ​تشكيل الحكومة​ و​الحراك الشعبي​.

اذاعة النور

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ السفيرين الفرنسي ​برونو فوشيه​ والاماراتي سعيد اشلامسي واستعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد، وتوافقت وجهات النظر على ضرورة الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون سفير ​الإتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ رالف طرّاف وبحث معه في الأوضاع العامة وموقف ​الاتحاد الأوروبي​ منها.