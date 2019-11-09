قرر نتنياهو، تعيين عضو الكنيست نفتالي بينيت، من حزب "اليمين الجديد"، وزيرا للأمن، خلال ولاية الحكومة الانتقالية الحالية. وسيطرح هذا التعيين في اجتماع الحكومة غداً، ووافق ينيت على تعيين شخص آخر في المنصب في حال تشكيل حكومة جديدة.

ابلغ نتنياهو رئيس حزب شاس، أرييه درعي، أن بإمكانه دفع مقترحه بشأن انتخابات شخصية لرئيس الحكومة، بحيث يتم إجراء انتخابات كهذه من دون حل الكنيست، وتكون بين نتنياهو ورئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس. ويتوقع أن يحظى اقتراح كهذا بتأييد أغلبية في الكنيست، خاصة في أعقاب إعلان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، عن تأييده للمقترح.

قال غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، على خلفية عدم تقدم المفاوضات بين كتلته وبين الليكود، إنه يدرس "بدائل أخرى لتشكيل حكومة، إذا لم تثمر المفاوضات مع الليكود". وأشار إلى أنه "بطبيعة الحال، توجد أمور تجري في الغرف المغلقة وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل حولها في هذه المرحلة، لكننا سنفعل كل شيء من أجل تشكيل حكومة ومنع انتخابات أخرى مكلفة وزائدة". واتهم غانتس الليكود بأنه ليس معنيا بالتوصل إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل حكومة وحدة، وأن نتنياهو يصر على قيادة الدولة إلى انتخابات ثالثة للكنيست.

أظهرت معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي حول التجنيد في العام 2018 الماضي، حدوث ارتفاع بنسبة 30% في عدد شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية، على خلفية مشاكل وأمراض نفسية للمجندين. وقالت "معاريف" أنه تم منح 4500 شهادة إعفاء لشبان على وشك التجند، عام 2018، مقابل 3500 شهادة كهذه في العام 2017.وأضافت المعطيات أن 44.7% من الحاصلين على هذا الإعفاء، العام الماضي، هم شبان حريديون، و46.6% علمانيون و8.7% هم شبان تعلموا في جهاز التعليم الديني – الحكومي.

أصيب 69 فلسطينيا، بينهم 29 أُصيبوا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.