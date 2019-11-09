ذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أن قوات الأمن العراقية أطلقت قنابل الغاز مباشرة على رؤوس المتظاهرين بعدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 ت1، ما أدى لمقتل 16 شخصا على الأقل.

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، صور اثنين من الموظفين السابقين في موقع "تويتر"، متهمين بالتجسس لصالح السعودية.وهما سعوديان

نشرت وسائل إعلام دنماركية صورا تكشف عن المتورط في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء، سنة 2015 ومقتل 224 شخصا كانوا على متنها. وكشفت الصور عن المشتبه به الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن بالتورط في تفجير الطائرة الروسية في طريقها من شرم الشيخ إلى بطرسبورغ الروسية بتاريخ 31 ت1 2015.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، أن تركيا ستبدأ إعادة عناصر "داعش" إلى بلدانهم اعتبارا من الاثنين المقبل.

أكد قائد القوات الجوية الإيرانية، علي رضا صباحي فرد، إسقاط الدفاعات الإيرانية، اليوم الجمعة، لطائرة مسيرة في سماء مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد، "قبل بلوغها الأماكن الحساسة". واشار إلى ان الطائرة تعود لدولة اجنبية لم يسمها، فيما نفت واشنطن سقوط اي طائرة لها.

أعلن عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مشروطة "برفع كامل الحظر المفروض على إيران حتى الآن".

شنت إيران هجوما حادا على الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ردا على الانتقادات التي وجهتها إليها، أثناء اجتماع لمجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وقال مندوب طهران لدى الوكالة، كاظم غريب أبادي، أثناء الاجتماع إن إسرائيل "ليست مؤهلة لتقديم النصائح للدول الأعضاء في الوكالة بشأن كيفية تنفيذ تعهداتها"، مطالبا إسرائيل أولا بـ"تطهير يديها من دنس اعتداءاتها وجرائمها وكذلك أسلحة الدمار الشامل التابعة لها" واتهم المسؤول الإيراني الرياض بالتنصل عن توقيع وتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالاطلاع على أنشطتها النووية.

وطالب المندوب الإيراني المملكة بـ"وضع حد لأنشطتها النووية السرية واتباع نهج إيران في شفافيتها وتعاونها مع الوكالة".

أكدت الخارجية الروسية الثبات موقف موسكو الداعي للعمل على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن على أوروبا والولايات المتحدة تقييم الآثار المترتبة على أمنها إزاء تنامي قدرات الصين في المجالات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن "على الدول الغربية الحرة مسؤولية درء التهديدات عن شعوبنا" الصادرة عن حكومات بلدان كالصين وروسيا وإيران.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يود التواجد في موسكو يوم 9ايار من العام المقبل، لحضور الاحتفالات التي ستقام في موسكو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر النازية والفاشية في الحرب العالمية الثانية. وأشار الرئيس الأميركي، إلى أن 9 ايار من العام المقبل، سيكون في ذروة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة.

كشفت وسائل إعلام، أن لجان مجلس النواب الأميركي التي تحقق في سلوك الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمساءلته، استدعت القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للإدلاء بشهادته.

كشفت وسائل إعلام أمیركیة عن غیاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئیس الأمیركي، عن جلسة الإدلاء بشهادته في مجلس النواب الأمريكي في إطار تحقیقات عزل الرئیس دونالد ترامب.

باشر القضاء الفرنسي النظر مجددا في دعوى رفعها فرنسيان كانا معتقلين في غوانتانامو ردها قضاة التحقيق، للبت في حق فرنسا بملاحقة مسؤولين أميركيين بقضايا تعذيب مواطنيها في هذا المعتقل.

انطلقت في فرنسا محاكمة "أمير" داعشي من جمهورية الشيشان الروسية، نشط في صفوف جماعة متطرفة في سوريا ودرب الإرهابيين هناك على المتفجرات بين عامي 2012 و2015. واعترف حسان بيك تورشاييف بأنه ذهب إلى سوريا لإعادة أخوين له كانا يقاتلان هناك، لكنه شارك في المعارك واحتجز سجناء دون إعدامهم".