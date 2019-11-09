رفض الأردن طلب تل أبيب تمديد عقد إيجار منطقتين على الحدود مع إسرائيل لمدة ستة أشهر، وعرض بدلا من ذلك دفع تعويضات لمزارعين إسرائيليين يعملون في هذه الأرض، حسبما أفاد تقرير إعلامي.

أكد الأمن الأردني القبض على مواطن من جنسية عربية على معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، حاول تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مركبة لشحن الفواكه كان يقودها.وعثر على ما يقارب المليونين وستمئة ألف حبة مخدرة، أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة".

تظاهر الآلاف من الجزائريين، في العاصمة ومدن أخرى، رافعين شعارات رافضة للانتخابات الرئاسية،المقررة الثلاثاء المقبل, وداعين لإطلاق سراح "معتقلي الرأي". وخرجت مسيرات حاشدة في العاصمة ومدن بجاية والبويرة وتيبازة والشلف والبليدة ومستغانم وبسكرة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وقسنطينة.

أكد مسؤول سعودي بارز أن قطر قد اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين. ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المسؤول واشنطن، أن بين تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب.