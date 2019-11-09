النهار/ سابين عويس

نقلت عن مصادرها قولها أنه إذا لم يعلن عن تشكيل حكومة خلال 48 ساعة فإن البلاد تتجه نحو السقوط المدوي، فالازمة لم تعد سياسية بل تجاوزت بعدها السياسي لتتحول أزمة مالية نقدية اقتصادية اجتماعية بامتياز.

الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى أن الرئيس سعد الحريري يريد العودة إلى السرايا لكن بشرط تأليفه حكومة تكنوقراط ليس فيها أحد من القوى السياسية في الحكومة المستقيلة، وأن ما يعرفه أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحزب الله يرفضون شروطه من دون التخلى عنه.

ولفت إلى أن الحريري يتسلح بذريعة تمسكه بحكومة تكنوقراط للقول أن توزيره "حزب الله" سيقوده إلى توزير سائر الكتل والاحزاب الممثلة في الحكومة المستقيلة. وأنه يرى أن حكومة على صورة تلك المستقيلة لن تحدث صدمة لدى الحراك الشعبي ولن تخرجه من الشارع.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

لفت إلى أن عدم الاتفاق بين المعنيين على شخص رئيس الحكومة الجديدة وحجمها ومواصفات وزرائها، سيبقي البلاد طويلاً في ظل حكومة تصريف الأعمال.

وقال أن المراقبين حركة الرئيس سعد الحريري ينقسمون إلى ثلاثة افرقاء:

الفريق الاول يقول أن الحريري يتمنع عن قبول تولي رئاسة الحكومة الجديدة.

الفريق الثاني يقول أن الحريري راغب جدياً بالخروج نهائياً من رئاسة الحكومة.

الفريق الثالث يقول أن الحريري يرغب بالابتعاد عن السلطة لشعوره أن الوضع اللبناني بعد الانتفاضة الشعبية في 17 من الشهر الماضي لم تنته فصولاً.

نداء الوطن / بشارة شربل

انتقد موقف وزير خارجية أميركا مايك بومبيو وربطه ساحتين بيروت وبغداد بعضهما ببعض.

وقال أن كلام بومبيو يسئ إلى الحراك الشعبي في لبنان الذي يرفض سياسة المحاور ويحتاج كل لحظة إلى تأكيد وطنية هذه الثورة وإلى جمع القدر الأكبر من اللبنانيين حولها.

وانتهى إلى القول شكراً مستر بومبيو مساعدتكم غير مرحب بها، وفرها للأكراد أو للشعب السوري الذي خذلتموه على مدى سنوات، وصفوا حساباتكم مع إيران على غير حساب لبنان.