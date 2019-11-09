روسيا اليوم

أردوغان: لن نصغي مطلقا للدعوات المطالبة برحيل السوريين من تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تصغي مطلقا للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات أسبوع المولد النبوي الشريف بمدينة اسطنبول.

وقال أردوغان، "لن نصغي بتاتا لمن يقولون: ليرحل السوريون".

وأضاف أن المسلمين اليوم يعيشون أياما عصيبة في فترة أسرت فيها الفتنة الطائفية والتعصب للعرق واللون واللغة والقبيلة قلوب وعقول المسلمين.

روسيا اليوم

الكرملين عن موت الناتو: لسنا أخصائيين في الطب الشرعي

امتنع الكرملين عن الخوض في تشخيص حالة حلف الناتو، بعد أن صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحلف في حالة موت سريري.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة: "ليست مهمتنا أن نقرر ما إذا كان الناتو حيا أو ميتا، وما هي أجزاء جسم الحلف التي دخلت في غيبوبة. لسنا أخصائيين في الطب الشرعي".

وأضاف بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي كان دائما أداة للعدوان والمواجهة، لكن بالرغم من ذلك كانت روسيا ولا تزال منفتحة على التعاون مع هذا التكتل.