الوكالة الوطنية للإعلام

لازاريني زار الراعي: أكدنا ضرورة الاسراع في تسمية رئيس الحكومة تمهيدا لتأليفها بسرعة لأن الوضع يحتاج إلى انقاذ واستعادة الثقة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الانسانية فيليب لازاريني، وعرض معه للاوضاع العامة ولعمل المنسقية في لبنان.

وكان توافق وتأكيد لـ"ضرورة الاسراع في تسمية رئيس الحكومة تمهيدا لتأليفها بسرعة لأن الوضع بات يحتاج إلى انقاذ".

بعد اللقاء قال لازاريني: "التقيت صاحب الغبطة صباح اليوم وأتيحت لنا الفرصة للحديث عن الوضع الحالي في البلاد، وتحدثنا كثيرا عن دور الشباب وقد قال غبطته بوضوح أمس: "كنا واياكم نعلم طلابنا واليوم فان الطلاب هم من يعلموننا"، واعتقد ان هذا الحراك الشبابي هو نموذجي ومثالي".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يشارك بقمة "الحوار الاستراتيجي لقادة غرب البلقان" بجنيف

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في قمة "الحوار الاستراتيجي لقادة غرب البلقان" في مدينة جنيف السويسرية.

وذكر مراسل الأناضول أن تشاووش أوغلو شارك يوم أمس، في القمة التي ينظمها منتدى الاقتصادي العالمي في جنيف السويسرية، وألتقى عقب ذلك بمؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب.

كما التقى تشاووش أوغلو بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وبحثا العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية.

وأجرى أيضا لقاء ثنائيا مع رئيس الوزراء الكرواتي، أندري بلنكوفيتش، ونائب رئيس وزراء الجبل الأسود، وزير العدل زوران بازين.

وكالة أنباء رويترز

وزير الخارجية: باكستان ستسمح لنواز شريف بالعلاج في الخارج

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي إن بلاده ستسمح لرئيس الوزراء السابق نواز شريف بمغادرة البلاد للعلاج في بريطانيا لكنه حذر شريف من السعي لقضاء فترة ثانية في المنفى للهرب من تهم فساد.

وقال قرشي لرويترز في مقابلة "توصية الأطباء هي أنه في حاجة للسفر للخارج لإجراء مزيد من الفحوص".

وأضاف "إن كان هذا هو ما يتطلبه العلاج فإن الحكومة متجاوبة. قال رئيس الوزراء إن كل شيء ممكن ينبغي القيام به لإظهار إن الحفاظ على حياته مكفولة".

وأفرج عن شريف (69 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات بكفالة الشهر الماضي بعد الحكم عليه بالسجن سبعة أعوام في تهمة فساد وذلك عقب مشاكل صحية متكررة.

وينفي شريف الذي هيمن على المشهد السياسي الباكستاني لثلاثة عقود تهم الفساد زاعما أن لها دوافع سياسية.

وكالة فرنس برس

الأمم المتحدة تدعو مجددا إلى رفع الحصار الأميركي عن كوبا

بنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الخميس بغالبيّة كبيرة قرارًا غير ملزم يدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على كوبا، في خطوة تتكرّر منذ العام 1991.

وصوّتت ثلاث دول فقط هي الولايات المتحدة وإسرائيل، وللمرّة الأولى البرازيل، ضدّ القرار الذي وافقت عليه 187 دولة.

وامتنعت دولتان عن التصويت هما أوكرانيا، وللمرّة الأولى كولومبيا الحليف الوثيق لواشنطن.

وقال وزير الخارجيّة البرازيلي إرنستو أراوجو إنّ قراره التصويت ضدّ القرار يستند إلى الحاجة لمكافحة الشيوعيّة.

واعتبر أنّ "تأثير كوبا على الدول النامية في منظومة الأمم المتحدة هو عار ويجب إزالته".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير المالية: ألمانيا ليست في ركود ولا تحتاج إجراءات تحفيزية

قال وزير المالية الألماني اولاف شولتس، إن بلاده ليست قريبة من ركود حقيقي، لكنها تمر بفترة من النمو البطيء، مضيفا أن تسوية التوترات التجارية العالمية ستساعد في تعزيز الاقتصاد.

وعندما سئل شولتس عن دعوات من بعض الخبراء الاقتصاديين والساسة إلى أن تنفق ألمانيا لتنشيط اقتصاد متعثر، قال، إنه مع وصول التوظيف إلى مستويات قياسية ومواجهة بعض القطاعات لقيود على الطاقة الإنتاجية فإنه لا حاجة إلى إنفاق تحفيزي إضافي.

وقال الوزير الألماني في تعليقات نشرت "التوظيف عند أعلى مستوى على الإطلاق وهناك قطاعات كثيرة تبحث عن عمالة ماهرة... لدينا سياسة مالية توسعية جدا وأعلى مستوى على الإطلاق للاستثمارات العامة".