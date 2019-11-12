الجزيرة - السعودية

المملكة الداعم الأول لليمن.. و14 مليار دولار مساعدات إنسانية وتنموية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن المملكة أسهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً، واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار.

أخبار الخليج - البحرين

الإمارات تدعو إيران إلى إجراء محادثات مع القوى العالمية ودول الخليج

قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل إلى اتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة وينعش اقتصادها. وقال قرقاش في خطاب في أبوظبي إن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحداً، مشيراً إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالاً لنجاح الدبلوماسية. وحذر قرقاش من خيار "زائف" بين الحرب واتفاق نووي معيب. وقال قرقاش إن إجراء محادثات جديدة مع إيران لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب، بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإقليمي عبر جماعات تعمل لصالح إيران بالوكالة.

القدس - فلسطين

الفلسطينيون يحيون ذكرى الزعيم الخالد ياسر عرفات

أحيا أبناء الشعب الفلسطيني، الذكرى السنوية الـ 15 لاستشهاد زعيمهم الخالد ياسر عرفات، وسط افتقادٍ لمكانته الرمزية والتاريخية، مؤكدين في كل ذكرى لرحيله أنه كلما زادت المدّة التي تفصلهم عن "الختيار"، فإنه يصبح أكثر قرباً منهم، فيما تكون ذكراه مناسبةً للتأكيد على التمسك بثوابته ومواصلة النضال نحو الحرية والاستقلال. وتصدرت صور عرفات على نطاق واسع تغريدات الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أطلق تلفزيون فلسطين الرسمي موجات مفتوحة وعرض مقابلات وأفلام للرئيس الراحل. ونظمت حركة فتح فعاليات شعبية في مراكز المدن في الضفة الغربية ومؤسسات ومدارس حكومية ستمتد عدة أيام.

الوطن - السعودية

NASA تكشف عن أول طائرة كهربائية

خطت إدارة الطيران والفضاء الأميركية NASA نحو إنجاز ثوري في عالم الطيران، عندما كشفت، عن أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء، في مختبرها الشهير بصحراء كاليفورنيا. وعرضت NASA طائرتها التجريبية من طراز "إكس 57 ماكسويل"، التي لا تزال قيد التطوير منذ عام 2015، وتبقى على بعد عام على الأقل من القيام برحلتها التجريبية الأولى. لكن بعد ربط أكبر محركين من بين 14 محركاً كهربائياً ستمد الطائرة بحركتها، تعتبر NASA أن "إكس 57 ماكسويل" جاهزة لأول معاينة عامة لها. وطورت الإدارة جهاز محاكاة تم إنشاؤه حديثاً، ليسمح للمهندسين والطيارين بالتعرف على كيفية قيادة الطائرة، حتى مع بقائها قيد التطوير.

الاتحاد - الإمارات

برعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يفتتح "أديبك 2019"

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2019" الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 11 إلى 14 تشرين الثاني الجاري بمشاركة ما يزيد على 2200 جهة عارضة. وتركز الدورة الحالية لـ "أديبك" على تعزيز مفهوم "النفط والغاز 4.0" الذي يعني إعادة التفكير في كيفية قيام القطاع - ضمن السعي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة - بتبني التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة واستقطاب المواهب والكفاءات وتعزيز الريادة البيئية بما يسهم في توفير مستقبل مزدهر ومستدام كونه يمثل المهمة الرئيسية لقطاع النفط والغاز في العصر الصناعي الرابع.

الوطن - عمان

بحث التعاون المشترك بين السلطنة العمانية وإيطاليا

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه، الفريق أول سالفاتور فارينا رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا، تم خلال اللقاء مناقشة بعض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة، الفريق أول سالفاتور فارينا والوفد المرافق له، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك. ولدى وصول الفريق أول رئيس أركان الجيش بجمهورية إيطاليا مقر قيادة الجيش السلطاني العماني بمعسكر المرتفعة أجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية، ثم استعرض الضيف حرس المراسم. وفي ختام الزيارة سجل الضيف الزائر كلمة عبر فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري، وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.