الشرق/خير الله خير الله

تناول الوضع الراهن في لبنان متحدّثاً عن الظروف التي رافقت استقالة الحكومة اللبنانية، ومماطلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف شخصيّة سنّية تشكيل حكومة جديدة من دون الأخذ في الاعتبار لما وصل إليه الوضع في البلاد، مشيراً إلى أنّ الرئيس الحريري لا يستطيع تشكيل حكومة إلّا في إطار شروط معيّنة لا تقبل بها إيران، مضيفاً أنّ إيران لا تستطيع القبول بهذه الشروط على الرغم من أنّ ذلك سيشكّل ضربة قوية للبنان الذي يمرّ في مرحلة حرجة بسبب وصول اقتصاده إلى حافة الانهيار.

اللواء/أحمد الزغبي

تحدّث عن الجلسة التشريعية التي كان من المقرّر عقدها اليوم، وعلى جدول أعمالها بند مشروع قانون العفو العام معتبراً أنّه يهدف إلى طي صفحة الماضي وتحقيق مصالح اجتماعية، إنسانية وسياسية، وأشار إلى أنّ هذا المشروع لاقى معارضة لأن الثورة قائمة، والتشريع لا يجب أن يكون استرضاء أو التفافاً أو تداركاً بعد غَضبة الشعب، لافتاً أنّ آخرين عارضوا هذا القانون لأنّهم رأوا في الخطوة تشريعاً للاعدل، ناقلاً عنهم أنّ قانون العفو قد ينصف مئات الأشخاص ممن ظلموا لسنوات لكن هناك بعض الجرائم التي لا يمكن العفو عنها، وبذلك يكون القانون مدمّراً لمفهوم العدالة.

الأخبار/هيثم الموسوي

تناول الزيارة التي سيقوم بها مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو إلى بيروت اليوم، مكلفاً "استطلاع الوضع في لبنان ولقاء مسؤولين في الحكومة وقوى الحراك"، ونقل عن مصدر فرنسي قوله إنّ الدبلوماسي سيعدّ "تقريراً حول الواقع والمشكلات التي تواجه السلطة السياسية وتطلّعات الشعب والقوى المدنية، وإبداء الرأي حول إمكان أن تبادر فرنسا إلى وساطة أو مهمّة تأخذ في الاعتبار ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان".

نداء الوطن/ألان سركيس

تحت عنوان بوغدانوف إلى لبنان... مع "نظريّة" السلطة ومحور "الممانعة"، قال إنّ بعض عواصم الدول الكبرى استغرقت وقتاً لدراسة التطورات في لبنان وإلى أي مدى ستستمرّ الثورة، متسائلاً: هل من أيادٍ خارجيّة تُحرّك تلك الانتفاضة الشعبية التي فاجأت الجميع من دون استثناء؟ متوقّفاً أمام ضخامة ما يقوم به الشعب اللبناني من ثورة نظيفة ضدّ من أوصل البلد إلى حافة الانهيار وجوّع الشعب وسرق مقدرات الدولة، مشيراً إلى اختلاف مواقف الدول الكبرى منها المؤيّد أو المعادي لحراك الشارع.

النهار/ وجدي العريضي

كتب عن زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كرستوف فارنو الى لبنان، مشيراً، الى أن مهمته هي استكشاف الاجواء اللبنانية وجس نبض المسؤولين. وما يحصل على الأرض هو أنّ باريس تحاول انقاذ لبنان من إنهيار مالي واقتصادي وعدم تحوله الى يونان آخر.

النهار/ رضوان عقيل

رأى أنّ الاتصالات في الايام الاخيرة بين القوى السياسية لم تفض الى حصيلة ايجابية يعول عليها في اقتراب موعد ولادة الحكومة، ولم يوح الرئيس سعد الحريري بأي اشارة ايجابية تفيد انه سيقبل بتولي الحكومة.

وقال ان الرئيس نبيه بري يصر على بقاء الرئيس الحريري على رأس الحكومة، مضيفاً ان احد السياسيين سمح من رئيس المجلس يقول: اذا بقي سعد على موقفه ورفض تسلم الحكومة سأكون على عداء معه الى الابد.

الجمهورية/ طوني عيسى

اشار الى أن موفد الرئيس الفرنسي، رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية ترسيتوف فارنو يحمل معه الى بيروت تطمينات لا افكار، ويريد ابلاغ حزب الله مباشرة وعبر الحلفاء ان المواجهة المفتوحة حالياً تهدد لبنان بكيانه ولن يخرج منها سالماً.

ولفت الى أنّ فارنو سيقدم بعملية جس نبض على مدى يومين في بيروت وسيحمل النتائج الى باريس حيث سيلاقيه ديفيد شينكر مطلع الاسبوع المقبل ويطلع منه على النتائج.

ورأى انه اذا قررت الولايات المتحدة تركيع لبنان اقتصادياً أو مالياً أو نقدياً فإنه لن يصمد يوماً واحداً.