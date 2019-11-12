الوكالة الوطنية للإعلام

القضاء الأعلى يدعو المجلس لاستطلاع رأيه في اقتراحي محكمة خاصة للجرائم المالية ومنح عفو عام

رأى مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره بعد جلسة طارئة، أن "وطننا لبنان يمر اليوم في مرحلة مصيرية ومفصلية من تاريخه، بعد مئة عام على إعلان دولة لبنان الكبير، إنها بلا شك مرحلة صعبة ودقيقة، لكنها قد تؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها تعزيز دولة القانون والحق". وقال: "بناء الدولة الحديثة، التي تتلاقى مع تطلعات مواطنيها وآمال شعبها، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قضاء حر ونزيه، يكرس من خلال سلطة قضائية مستقلة وعادلة، مؤتمنة على حريات اللبنانيين وحقوقهم، ومهابة من المرتكبين والفاسدين والمخلين بالقانون".

وكالة الأناضول

استكمال الدورية التركية الروسية الرابعة شرق الفرات

استكملت القوات التركية والروسية، تسيير الدورية البرية الرابعة في ناحية الدرباسية بمحافظة الحسكة السورية، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة". ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 تشرين الأول الماضي. وبحسب وزارة الدفاع التركية سُيّرت الدورية البرية المشتركة برفقة طائرات بدون طيار، على عمق 10 كيلومترات من الحدود التركية وبمسافة 62 كيلومتراً. وأكد البيان أنّ الدورية شارك فيها 4 مركبات تركية وأخرى روسية، وأدت مهامها وفق ما كان مخطط لها.

وكالة فرنس برس

الرئيس الصيني في اثينا من أجل تعزيز التجارة الثنائية

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في اثينا الرئيس اليوناني ورئيس الحكومة ودعا إلى تعزيز التجارة الثنائية مع اليونان الراغبة في جذب استثمارات جديدة بعد خروجها من أزمة استمرت عشر سنوات. وقال شي الذي بدأ زيارة رسمية إلى اليونان تستغرق ثلاثة أيام، عقب اجتماعه مع الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس "نريد تعزيز التجارة الثنائية وتوظيف استثمارات في القطاع المصرفي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ناشط عراقي لـ"سبوتنيك": المحتجون لن يقبلوا خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة

قال الناشط في الحراك العراقي، دكتور نائل الزامل، "إن خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة في العراق ليست ذات أهمية"، مؤكداً أن المتظاهرين لن يقبلوا بها، وشدد على ضرورة إقالة الحكومة ومحاكمتها. وأضاف الزامل في تصريحاته لـ"راديو سبوتنيك"، تعليقاً منه على الخطة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في العراق لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، إن "المحتجين فقدوا الثقة في البعثة الأممية في العراق، بسسب تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي انتقدت المتظاهرين".

وكالة أنباء شينخوا

رئيسا الصين واليونان يتعهدان ببذل جهود مشتركة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، على الإسهام بحكمة حضارات الشرق والغرب القديمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. ولتحقيق ذلك، اتفق الرئيسان خلال اجتماعهما على تعزيز الثقة السياسية المشتركة وتعميق التعاون العملي ودفع الحوار بين الحضارات. وصل شي إلى أثينا، عاصمة اليونان الأحد في زيارة دولة للبلد الأوروبي لمدة ثلاثة أيام.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وزير الخارجية الألماني: نريد الحفاظ على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الألماني حول بدء الخطوة الرابعة في تقليص إيران التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي، إن برلين تريد الحفاظ على الاتفاق. وأضاف هايكو ماس على هامش اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: نريد الحفاظ على الاتفاق النووي... لكن إيران يجب أن تلتزم به أيضاً. وأعلن أنه سيجري محادثات مع نظيريه الفرنسي والبريطاني حول إيران خلال زيارته إلى باريس. وأكد المسؤول الأوروبي أن هدفهم هو الحفاظ على الاتفاق النووي.