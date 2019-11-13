الديار

6 / 11 / 2019

أكبر اتفاق تجاري في العالم يتبلور بدون الهند

رغم انسحاب الهند في اللحظات الأخيرة، اتفقت الصين و14 دولة أخرى في بانكوك هذا الأسبوع على خطط لما يمكن أن يصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم متمثّلاً في اتفاقية الشراكة الإقليمية الإقتصادية الشاملة. ويقول مؤيّدو الإتفاقية إنها ستسمح بنفس القدر من الأهمية للشركات بتصدير المنتج الواحد إلى أي مكان في الدول الأعضاء دون الحاجة للوفاء بمتطلّبات منفصلة وملء استمارات مختلفة لكل دولة. وتتيح الإتفاقية حافزاً للشركات لإقامة سلاسل للإمداد داخل المنطقة حتى إذا كانت تصدر للخارج. ولا تعتبر الاتفاقية بنفس جودة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي والتي تتضم 11 دولة من دول آسيا والمحيط الهادي وذلك لأنها لا تغطي كل ما يغطيه ذلك الإتفاق. يمكن للهند أن تنضم لاحقاً كما أنّ دولا أخرى، على رأسها إندونيسيا واليابان، سعت للضغط على الهند من أجل البقاء. غير أنّ رئيس الوزراء ناريندرا مودي أصر على رفض شروط وافق عليها الأعضاء الآخرون. وأكبر مخاوف الهند أن يتدفق عليها طوفان من السلع الرخيصة من الصين وغيرها. وبالنسبة لدول أخرى يعني غياب الهند أن هذه الدول لن يتاح لها الدخول إلى سوق اشتهرت بصعوبة النفاذ إليها لكنها لن تتمكّن أيضاً من إدراج الهند بنفس السهولة في سلاسل الإمداد. كذلك، فإنّ دول جنوب شرق آسيا تعتبر الهند ثقلاً مقابلاً لهيمنة الصّين المتزايدة.

7 / 11 / 2019

المشي 15 دقيقة إضافية يوميّاً...قد يعزّز الاقتصاد العالمي

ربما يتعزّز الاقتصاد العالمي بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويّاً لو نجح أصحاب العمل في تشجيع عامليهم على اتباع القواعد الإرشادية لمنظّمة الصحة العالمية فيما يتعلّق بممارسة الرياضة. وتوصّلت دراسة عن أثر النشاط البدني على الأداء الاقتصادي أجرتها مجموعة فايتالتي للتأمين الطبي ومركز راند أوروبا للأبحاث إلى أن المشي يوميّاً لمدة ربع ساعة إضافية أو الجري الخفيف مسافة كيلومتر بشكل متواصل كل يوم سيعزّز الإنتاجية وقال أصحاب الدراسة إنّ تحسّن الاقتصاد سينجم عن تراجع معدّل الوفيات بمعنى الإبقاء على عدد أكبر من العمالة على قيد الحياة ومساهمتهم في الاقتصاد لفترة أطول وكذلك عن تراجع عدد أيام الإجازات المرضية. ووجدت المنظّمة في دراسة أعلنت نتائجها أنّ حوالي 40 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة و36 بالمئة في بريطانيا و14 بالمئة في الصين يمارسون قدراً بسيطاً جدّاً من التمارين.

7 / 11 / 2019

الصين وفرنسا توقّعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار خلال زيارة ماكرون

قال مسؤول حكومي صيني في مؤتمر صحفي إنّ فرنسا والصين وقّعتا عقوداً بقيمة إجمالية 15 مليار دولار خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد. وجرى إبرام الاتفاقات في مجالات الطيران والطاقة والزراعة، بما في ذلك منح موافقات لعشرين شركة فرنسية على تصدير الدواجن ولحوم الأبقار ولحوم الخنازير إلى الصين. وضمن صفقات أخرى، ستقيم توتال مشروعاً مشتركاً مع مجموعة شينرجي الصينية لتوزيع الغاز الطبيعي المسال باستخدام شاحنات في دلتا نهر يانغستي. وفي تقرير منفصل نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة قالت الصين إنّها ستدعم مشتريات شركاتها لطائرات إيرباص.

الشرق الأوسط

8 / 11 / 2019

أسواق العالم تواصل "ماراثون الأرقام القياسية"

مع استمرار موجة التفاؤل القياسية، التي تغذيها أنباء إيجابية يومية حول مزيد من التقدم في المباحثات الأميركية الصينية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أولي، من شأنه إنهاء أو تخفيض حدة النزاع التجاري الذي آذى الاقتصاد العالمي على مدار أكثر من عام، واصلت الأسواق العالمية تحقيق أرقامها القياسية التي بدأت مطلع الأسبوع، وكسرت مؤشرات عدد من الأسواق قمة 52 أسبوعاً لليوم الرابع على التوالي. وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية، تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.

12 / 11 / 2019

ثروات مليارديرات العالم تهبط للمرة الأولى منذ 2015

أظهر تقرير لمؤسسة" يوبي إس" للخدمات المالية أنّ ثروات أثرى أثرياء العالم قد تراجعت قليلاً في العام الماضي، حيث خفضت التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم لأول مرة منذ عام 2015. ووفقاً لتقرير المليارديرات، الذي أعدته مؤسسة" يو بي إس" بالتعاون مع مجموعة" بي دبليو سي" للخدمات المهنية، تراجعت ثروات مليارديرات العالم العام الماضي بنسبة 4.3 في المائة، بمقدار 388 مليار دولار، إلى 8.539 تريليون دولار. وحدث انخفاض حاد في الثروات بمنطقة الصين الكبرى، وهي ثاني أكبر مركز للمليارديرات بعد الولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، على نطاق واسع.

كما تراجع عدد أغنى أغنياء العالم من 2158 رجلاً وأمرأة عام 2017 إلى 2101 رجلاً وأمرأة العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هناك كثيراً من رجال الأعمال بين أغنى أغنياء العالم، مما يعني أنّ ثرواتهم تتوقف في الغالب على حجم الطلبات في شركاتهم، التي تتأثر حالياً، بخفوت النشاط الاقتصادي. وخلص التقرير إلى أن ثروة أثرى أثرياء الصين الصافية انخفضت 12.8 في المائة بالدولار الأميركي، على خلفية اضطراب أسواق الأسهم، وضعف العملة المحلية وحلت ألمانيا في المرتبة الثالثة، بعد الولايات المتحدة والصين، في عدد المليارديرات على مستوى العالم، رغم تراجعه هناك العام الماضي بواقع 9 مليارديرات، ليصل إلى 114 مليارديراً.

12 / 11 / 2019

المخاوف تعاود غرز الأسواق العالمية مع " موجة تشاؤم"

غلبت موجت من التشاؤم على الأسواق العالمية الكبرى، مع افتتاح تعاملات الأسبوع مدفوعة بشكل رئيسي من عودة المخاوف المتصلة بكافة الملفات المثيرة للقلق، وعلى رأسها عودة الغموض لمحاصرة التقدم حول إبرام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وكانت واشنطن وبيكين قد اتفقا على التراجع عن رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجارة، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنكر في وقت لاحق أي اتفاق من هذا النوع. وقال يوم الجمعة إنه لم يوافق على إلغاء الرسوم الأميركية كما تطالب الصين، مما أثر بعض الشكوك بشأن فرص إبرام اتفاق.

وعلى صعيد مواز، أعلن معهد "إيفو" الألماني لأبحاث الاقتصاد، استمرار تراجع التوقعات بشأن مناخ الاقتصاد العالمي. وأوضح أن مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي الخاص به انخفض في الربع الأخير من العام، من سالب 10.1 الى سالب 18.8 مقطة.

وأوضح المعهد أن هذا المستوى هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2009 لافتاً إلى تراجع كبير في تقييم الموقف الحالي والتوقعات بالنسبة للمستقبل.