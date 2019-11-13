لبنان الحر

أكّد رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران المستقيل كاظم ابراهيم، أنّ "القمح والطحين متوفران في البلد، وتحصل بعض العرقلة بسبب تدبير الدولار"، مركّزًا على أنّ "الرغيف بأمان ولا مشكلة تلوح في الأفق".

صوت لبنان

وقّعت ​الجامعة اللبنانية​ اتفاقية تعاون مع جامعة ميسّينا الإيطالية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين الأكاديميّتين على الصعد كافة .وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تطوير علاقات التعاون بين الجامعة اللبنانية و​الجامعات​ الإيطالية بشكل عام وجامعة ميسّينا بشكل خاص، علمًا أن هذا التعاون بدأ منذ سنوات.

radio orient

طالب رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​ ​محمد صالح​ "الإسراع بتشكيل ​حكومة​ وطنية جامعة تكون قادرة على انتشال ​لبنان​ وإنسانه واقتصاده من قعر الهاوية"، داعياً حاكم ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ إلى "ضرورة تأمين السيولة المالية لأصحاب القطاعات المنتجة بأقصى سرعة ممكنة".

اذاعة النور

أشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيمون إبي رميا​ في تصريح له عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" إلى أن "تاريخ الدول أثبت أنه عندما يختلط حابل السياسة​ بنابل ​الفساد​، إن ​القضاء​ النزيه والمستقل والعادل والجريء والسريع هو المنقذ.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان وأطلعهم على موقفه من التطورات الراهنة بحضور وزير الخارجية جبران باسيل.