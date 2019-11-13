النهار/ وجدي العريضي

كشف عن أن السفير الفرنسي برونو فوشيه قال لأحد النواب من أصدقائه إن موفد الخارجية الفرنسية سيأتي إلى لبنان ليقول كيف يمكن أن ننقذ الوضع بالإسراع في صرف أموال "سيدر" من خلال حكومة تكنوقراط موثوق بها لا سياسيين فيها ولا أحزاب ولا وصاية من "حزب الله". وقال إن الثنائي الشيعي رئيس المجلس النيابي "وحزب الله" والعهد يريدون أن يكون سعد الحريري شريكاً.

النهار/ سمير تويني

تحدث عن زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو للبنان، مشيراً إلى أن باريس تعتبر أن الوضع خطير جداً ويستوجب تحركاً عاجلاً منها نظراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.

ولفت إلى أن فارنو لا يحمل أي حل سحري ولا خريطة طريق محددة لحل الأزمة لأن باريس لا تريد التدخل مباشرة في السياسة اللبنانية وتعتبر أن على اللبنانيين أنفسهم إيجاد الصفة الملائمة لتشكيل حكومة جديدة.

الأخبار/ عمر نشابه

تحدّث عن الفساد المستشري في البلاد إضافةً إلى مطالب الشباب، وقال إنّ الشباب المشاركين في التظاهرات لا يسعون إلى تحقيق أي هدف يتعلق بأجندات خارجية أو بأحقاد سياسية أو طائفية أو مذهبية، مضيفاً أنّه لا يبدو أنّ غضبهم بعد سنوات من النهب والفساد يستثني أحداً في السلطة، معتبراً أنّهم يريدون وجوهاً جديداً واعدة ومتفهمة لأوضاعهم كما وجود دولة مؤسسات وقانون وخدمات طبية واجتماعية وتربوية وأمنية.

اللواء/ حسين زلغوط

تحت عنوان باريس وبرلين مستعدتان لتقديم يد العون للبنان من خارج "سيدر"، نوّه إلى أنّه يبدو أنّ مسار التكليف والتأليف أصبح مدار بحث بين الدول، لافتاً إلى أنّ اللقاءات والمشاورات التي تجري قد أحرزت تقدّماً في اتجاه إزاحة العقبات التي تعترض عملية استيراد صيغة توافقية حول الشخصية التي ستتولي رئاسة الحكومة ومن ثم شكل الحكومة ثانياً، مضيفاً أنّه برز في الساعات الماضية دخول دولي قوي على خط محاولات تذليل العقبات والحث على الإسراع في عملية تأليف الحكومة ونقل عن أكثر من دبلوماسي أجنبي اعتقاده بوجوب ضم الحكومة شخصيات كفوءة ويُشهد لها بالنزاهة وتحظى بقبول لدى النّاس.

الشرق / يحيي أحمد الكعكي

تناول الأحداث الراهنة معتبراً أنّ الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة تُعد من أصعب المراحل التاريخية التي تمرّ بها البلاد، وقال إنّ بقاء نموذج "الدولة الوطنية" في هذه الظروف الخطرة يحتاج إلى "سلطة سياسية" قوية، مضيفاً أنّه يجب على السلطة الدفاع عن القرار النهائي لـ"الدولة الوطنية اللبنانية" بقرارها السيادي الوطني المستقل.

نداء الوطن/ كلير شكر

رأت أنّه في اليوم السابع والعشرين للثورة، تتجه الأمور إلى مزيد من الوضوح، بعدما ضاقت المهل السياسية، وأصبحت المهل الدستورية ضاغطة، ونقلاً عن مصدر في قوى الثامن من آذار أكّدت بأنّ الأمور لا تزال أمام حائط مسدود، إلا إذا تمكّن الموفد الفرنسي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، من تحقيق خرق نوعي.