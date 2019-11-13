The new York Times

اليسار الإسباني يطرح اتفاقية مؤقتة لتشكيل حكومة

بعد يومين على الانتخابات التي خففت من سطوته، أقدم رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي المستقيل بيدرو سانشيز على انعطافة مفاجئة يوم الثلاثاء ووافق على التحالف مع حزب يساري متطرف كان قد رفض في وقت سابق التحالف معه لتشكيل حكومة. الاتفاق التمهيدي الذي تم التوصّل إليه بين الاشتراكيين والحزب اليساري الأصغر حجماً "يونيداس بوديموس" أبرم بعد 5 أشهر من المحادثات غير المثمرة بين الطرفين. هذه الشراكة تستلزم دعم وتأييد عدد من الأحزاب الأصغر حجماً في البرلمان لتحظى إسبانيا بحكومة ائتلاف مؤلفة من أقلية. إلا أن هذه الخطوة تشكّل خرقاً أو حتى إنجازاً في بلد حيث كانت أحزاب اليمين واليسار مترددة بالنسبة إلى التوصّل إلى تسويات والتلاقي ما يؤشر إلى إمكانية إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية. هذا الاتفاق من شأنه أن يُبرز إسبانيا كواحدة من البلدان القليلة التي ستتشكّل فيها حكومة يسارية. ومن الواضح أن الهدف من انعطافة السيد سانشيز هو إنقاذ موقعه السياسي بعد أن ارتكب خطأً دفع إسبانيا لإجراء انتخاباتها الرابعة في غضون أربع سنوات على أمل تعزيز ولايته.

The Guardian

ترامب يعبّر عن غضبه مع استعداد الديمقراطيين لجلسات علنية رصينة وصارمة

للمرة الثالثة فقط في تاريخ الولايات المتحدة يقدم الكونغرس الأميركي على إطلاق جلسة شهادة علنية يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بالرئيس الأميركي عبر العزل مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيشهدون إلى أربعة يوم الأربعاء. وانتقلت طواقم التغطية التلفزيونية عشية الجلسات العلنية إلى أروقة الكابيتول في واشنطن حيث وزعت الأحزاب مذكرات مع استعداد لجنة الاستخبارات للتدقيق في المعلومات المتعلقة بأول شاهدين في القضية. ويزعم الديمقراطيون أن الرئيس دونالد ترامب استغل منصبه ونفوذه في محاولة ليبتز من أوكرانيا إعلاناً عن تحقيقات تطال جو بايدن غريمه السياسي المحلي المرشح للانتخابات الرئاسية. ويدعي المدافعون عن ترامب أن الأخير ضحية لهجوم يشنه بيروقراطيون غير منتخبين ومجهولي الهوية الذين يختلفون مع الرئيس بالنسبة إلى قراراته غير الاعتيادية في السياسة الخارجية للبلاد.

روسيا اليوم

ماذا ينتظر الجيش المصري من روسيا في الفترة المقبلة؟

أكّد الخبير الاستراتيجي المصري ومدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج، أن العلاقات العسكرية المصرية الروسية بدأت من الخمسينيات منذ صفقة الأسلحة التشيكية. وأشار الخبير الاستراتيجي تعليقاً على زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مصر، إلى أن هذه الصفقة كانت البداية لاستخدام السلاح الروسي والعقيدة القتالية الروسية، حيث دخلت حرب أكتوبر بالأسلحة الروسية. ونوّه اللواء سمير فرج بأنه في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قامت القوات المسلحة المصرية بشراء أنظمة روسية جديدة وتم إجراء صيانة للأسلحة السوفيتية. وأضاف أن الجيش المصري يعمل على تنويع مصادر السلاح في الوقت الحالي ولا يقتصر على السلاح الأميركي فقط، ويعمل على الاعتماد على السلاح الروسي والفرنسي والألماني والصيني، ولكن السلاح الروسي تظل مكانته كبيرة. وأشار اللواء سمير فرج إلى أن الجيشين الروسي والمصري يتعاونان أيضاً في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يتم تبادل معلومات بين الطرفين لاكتشاف الخلايا الإرهابية عبر الشبكات العنكبوتية وتوجيه ضربات استباقية للإرهابيين. من جانبه، قال مستشار كلية القادة والأركان في مصر اللواء محمد الشهاوي إن مصر استطاعت هزيمة السلاح الغربي باستخدام الأسلحة الروسية في حرب أكتوبر 1973، موضحاً أن الجيش المصري يعمل حالياً على توطيد العلاقات العسكرية مع روسيا من خلال المناورات وصفقات الأسلحة. وأشار إلى أن الدليل على ذلك مناورات "حماة الصداقة" و"سهم الصداقة"، وصفقة شراء مروحيات "كاموف-52" الهجومية لحاملات المروحيات المصرية "ميسترال"، بالإضافة إلى صفقات الصواريخ الأخرى. وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد أكد خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تعزيز القوات المسلحة المصرية ورفد قدراتها الدفاعية.