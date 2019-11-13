الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية استقبل سفراء دول مجموعة الدعم الدولية وسفراء عرب وعرض معهم تطورات الأوضاع في لبنان والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات، لوفد سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان "ISG" الذين استقبلهم في قصر بعبدا. وشرح الرئيس عون للوفد وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من "التطورات السياسية والأمنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة". وتطرق الرئيس عون إلى المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الإصلاحية التي تقدم بها منذ كان نائباً والتي أعاد التأكيد عليها مؤخراً.

وكالة الأناضول

أردوغان يتجه إلى واشنطن وفي جعبته ملفات حساسة

سيبحث الرئيس التركي العديد من القضايا منها منظومة "إس -400" الروسية ومقاتلات "إف -35" والعلاقات التجارية بين البلدين، ويعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وفي جعبته العديد من الملفات الهامة والحساسة، أبرزها القضية السورية، ومنظومة الدفاع الصاروخي "إس -400" الروسية ومقاتلات "إف -35". ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان في البيت الأبيض، وجهاً لوجه، ليترأسا لاحقاً اجتماعاً على مستوى وفدي البلدين. ويتصدّر اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان في تشرين الأول الماضي، ومدى تطبيقه على أرض الواقع، الملفات المطروحة للنقاش على طاولة أردوغان وترامب خلال لقائهما. ومن المنتظر أن يُطلع أردوغان نظيره الأميركي، على عدم التزام تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي باتفاق وقف إطلاق النار، وعدم انسحابه من المناطق المذكورة في الاتفاق، فضلاً عن مواصلة التنظيم استهداف عناصر الجيش الوطني السوري وسكان المنطقة شمال شرقي سوريا.

وكالة فرنس برس

القضاء الأوروبي يلزم إسرائيل بذكر مصدر البضائع المستوردة من المستوطنات

قضت محكمة العدل الأوروبية، بوجوب أن تضع إسرائيل وسماً يوضح مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات، لتجنب تضليل المستهلكين. وقالت المحكمة إنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على "اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي". ورفضت إسرائيل بشدة القرار، وقالت وزارة الخارجية إنه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها". ويأتي القرار بعد أن طلبت المحكمة الفرنسية العليا توضيحاً بشأن قوانين وضع الملصقات على السلع القادمة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي يعتبرها المجتمع الدولي أراض فلسطينية محتلة، إضافة إلى الجولان التي احتلتها إسرائيل في 1967.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إيران تؤكد ضرورة معاقبة المحتلين للأراضي الفلسطينية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي" عن تنديده بالهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان المحتل للقدس الشريف على قطاع غزة، واغتيال أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية؛ مؤكداً على مطاردة ومعاقبة المحتلين للأراضي الفلسطينية لدى المحاكم الدولية بصفتهم مجرمي حرب. ونقل القسم الإعلامي بوزارة الخارجية عن موسوي، أنه أشاد بالنضال المشروع والمقاومة الملحمية التي يسطّرها الشعب الفلسطيني، مؤكداً على دور الوحدة والمقاومة بوصفهما خيار الشعب الوحيد لمواجهة الغاصبين في فلسطين المحتلة.