8/11/2019

الاحتجاجات في لبنان: آراء من بيروت وتداعيات سياسية

يمر الاقتصاد اللبناني بحالة من الركود، حيث ينخفض ​​معدل نمو "الناتج المحلي الإجمالي" الحقيقي نحو الصفر في المائة. كما يستمر التضخم في الارتفاع ومن المتوقع أن يصل إلى 10 في المائة هذا العام. ومن الأسباب المحتملة لهذا الارتفاع التدابير الحمائية التي اتخذتها الحكومة بشأن السلع المستوردة ونقص العملات الأجنبية المتداولة، مما أدى إلى نشوء سوق ثانية لليرة اللبنانية وتخفيضها الفعلي. كما أن العجز المالي المتزايد باستمرار يمثل هو الآخر مشكلة أيضاً - فقد نما بنسبة 100 في المائة منذ عام 2014 ومن المرجح أن يتجاوز 11 في المائة من "الناتج المحلي الإجمالي".

ويتجلى الوضع الاقتصادي السيئ أيضاً في الواقع المتمثل بأن قيمة احتياطات لبنان الأجنبية المتاحة بسهولة تقدر الآن بأقل من 10 مليارات دولار. وستحتاج الحكومة إلى هذه الاحتياطات لتسديد ثمن السندات المقوّمة بالدولار، وتغطية سحب الأموال اللبنانية من المصارف، وإدارة الاحتياجات الأساسية من العملات. ومع ذلك، إذا لم يُعمد إلى إجراء تحسينات جذرية، فلن تدوم الاحتياطيات الحالية سوى ثلاثة إلى أربعة أشهر أخرى، ولا يزال من المحتمل حدوث ركود.

7/11/2019

أردوغان في واشنطن: وضع جدول أعمال لزيارة محورية -

خلال لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس ترامب وجهاً لوجه في اجتماعهما المزمع في واشنطن في 13 تشرين الثاني، ستجري محادثاتهما على خلفية التوترات الأمريكية - التركية المتزايدة بشأن قضايا السياسة الخارجية، إلى جانب المخاوف من احتمال تكرار ما حدث في الزيارة الأخيرة للرئيس التركي. فخلال زيارة أردوغان في أيار 2017، اشتبك حراسه الأمنيين في شجار عنيف مع المحتجين في "شيريدان سيركل"، ذلك الحادث الذي أضر بشكل كبير بصورة تركيا في الولايات المتحدة. ونظراً إلى الأجواء السائدة حالياً في واشنطن، فقد يواجه أردوغان احتجاجات أوسع هذه المرة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى كارثة دبلوماسية علنية. والأهم من ذلك، قد يصدر الكونغرس قريباً عقوبات تستهدف أنقرة إذا فشل الرئيس التركي في تهدئة المشرعين الغاضبين. وللحد من هذه المخاطر، يجب على الرئيس ترامب أن يستخدم علاقته القوية بأردوغان لتذليل الخلافات حول المواضيع.

10/11/2019

الكثير من العمل ينتظر التحالف المناهض لتنظيم "الدولة الإسلامية" بعد موت البغدادي

بعد مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش" أبو بكر البغدادي في 27 تشرين الأول، قد يتساءل المرء عن سبب استمرار توافد المسؤولين الأجانب إلى واشنطن لحضور اجتماع "التحالف العالمي لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في 14 تشرين الثاني. إلّا أن التهديد الذي يشكله التنظيم استمر عبر سنوات من الانتكاسات المماثلة، لذلك يتعين على العديد من الدول الفاعلة في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" مناقشة أفضل السبل لمواصلة جهودها.

عندما عقد المسؤولون اجتماعهم السابق لهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في باريس في حزيران الماضي، خلصوا إلى أنه "مع مراعاة الوضع الأمني غير المستقر على الأرض، من الأهمية بمكان أن تبقى القوات العسكرية التابعة للتحالف في دول المشرق لتوفير الدعم اللازم لحلفائنا على الأرض". ويجري حالياً اختبار هذا الالتزام بشدة عبر قرار واشنطن سحب قواتها والتخلي أساساً عن "قوات سوريا الديمقراطية". وستخضع القيادة الأمريكية للمزيد من الاختبار في اجتماع الرابع عشر من تشرين الثاني بشأن الحفاظ على إطار عمل التحالف، الذي هو أمر ضروري لتنسيق الأعمال التي تتجاوز المستوى العسكري ومواصلة المسيرة نحو النصر طويل الأجل ضد تنظيم "داعش".