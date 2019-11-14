- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy13 on خميس, 11/14/2019 - 10:48
Ar
- EU's labeling of Israeli products originated with Neo-Nazi, Green parties
- تصنيف الاتحاد الأوروبي لمنتجات إسرائيلية بدأ بتأييد من النازيين الجدد والأحزاب المدافعة عن البيئة
- U.S. official says supports funding for Lebanese army, denied aid halted
- مسؤول أميركي يقول إنه يدعم تقديم التمويل للجيش اللبناني وينكر تأجيل تسليم مساعدات
- Blue and White not expecting breakthrough in Liberman meeting
- حزب "أزرق أبيض" لا يتوقع تحقيق خرق في المفاوضات خلال اللقاء مع ليبرمان
Press:
Date:
الخميس, نوفمبر 14, 2019