Published by lebarmy13 on خميس, 11/14/2019 - 10:48
Ar
  • EU's labeling of Israeli products originated with Neo-Nazi, Green parties
  • تصنيف الاتحاد الأوروبي لمنتجات إسرائيلية بدأ بتأييد من النازيين الجدد والأحزاب المدافعة عن البيئة
  • U.S. official says supports funding for Lebanese army, denied aid halted
  • مسؤول أميركي يقول إنه يدعم تقديم التمويل للجيش اللبناني وينكر تأجيل تسليم مساعدات
  • Blue and White not expecting breakthrough in Liberman meeting
  • حزب "أزرق أبيض" لا يتوقع تحقيق خرق في المفاوضات خلال اللقاء مع ليبرمان
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الخميس, نوفمبر 14, 2019