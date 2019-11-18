الشرق الأوسط 12 / 11 /2019

5 قطاعات ستشهد ثورة حقيقية بانطلاق الجيل الخامس للاتصالات

خمس صناعات ستشهد ثورة حقيقية عند بلوغ مرحلة الاتصال اللاسلكي الشديد السرعة.

في المحصّلة الطبية ستفتح شبكات الجيل الخامس الباب على أكثر من الاحتمالات، لا سيّما تلك المرتبطة بالعناية الصحية عن بعد للعائلات التي تطقن في مناطق لا تتوفر فيها الخدمات الصحية بسهولة. في الواقع يقال إنّ الجراحة عن بعد ستكون واحدة من أبرز وأهم التطبيقات للطاقات الفائقة االسرعة، التي ستتيح للجرّاحين إجراء عمليات لمرضى يعيشون على بعد مئات الأميال من خلال التحكم بالروبوتات عن بعد. صناعياً يمكن للشركات المتخصصة بالصناعة وفق الطلب أن تستفيد من الانتقال والمعالجة في الوقت الحقيقي لكميات هائلة من البيانات الناتجة عن التصميم والهندسة، والصناعة، وفحص نوعية المنتجات الجديدة.

المركبات ذاتية القيادة، بالإمكان الاعتماد على الكومبيوتر الذي تقابله صناعة آلاف نقاط البيانات واتخاذ القرارات السريعة. هذه الامكانات مجتمعة تتطلب جمع وتنظيم ومعالجة كثير من المعلومات. الحوسبة السحابية. عندما تفكرون بإمكانية إدارة عمليات تجارية في السحابة الإلكترونية، تكون القوة الحاسوبية غير محدودة ولكن المشكلة تمكن في نقل كميات هائلة من البيانات من وإلى السحابة، لاسيّما في التطبيقات التي لا تتطلب استخدام اتصالات الالياف البصرية. ترفيهياً، تبيّن أن شبكات الجيل الخامس ستكون بالسرعة التي تعدنا بها حقاً، فإن هذا يعني أنها ستقدم لنا خياراً جديداً لخدمات نطاق عريض لاسلكي خاصة بالمنازل، الأمر الذي سيتيح لجميع أجهزة منزلكم الذكي الاتصال دون الحاجة إلى أسلاك.

الجمهورية 14 / 11 / 2019

علامات تحذيريّة لسرطان الفم

يصاب نحو 640 ألف شخص حول العالم كل عام بسرطان الفم، وهو حالة تشمل جميع أنواع السرطان التي قد تصيب اللثة واللسان والشفتين، وغيرها من أجزاء الفم المختلفة. ووفق الأطباء، فإن ظهور بقع حمراء أو بيضاء داخل الفم، على وجه التحديد، على اللسان أو بطانة الفم، قد تكون علامة تحذيرية عن المرض. وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الفم واحداً أو أكثر من قرح الفم التي لا تلتئم بعد 3 أسابيع، بالإضافة إلى النزيف غير المبرّر، والألم عند البلع، والتهاب الحلق المستمر، والتنميل في الفم، والتكتّلات غير المعتادة في الفم أو بحّة مستمرّة في الصوت. وقال الدكتور، جوناثان هسكوكس، من مركز Town Dental Care إنّ "معظم حالات سرطان الفم مرتبطة بالتدخين أو شرب الكحول، ومع ذلك، فإنّ التعرّض المفرط لأشعّة الشمس يمكن أن يكون مسؤولاً أيضاً".