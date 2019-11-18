النهار/ إميل خوري

رأى أن الرئيس ميشال عون إذا كان يريد أن يكون الرجل التاريخي، فإن عليه أن يفعل ما فعله الرئيس الفرنسي شارل ديغول عندما واجه الحركة الطالبية الاعتراضية في الشارع، إذا طلب إجراء استفتاء على بقائه في السلطة، فإذا لم ينل فيه نسبة لا تقل عن 60 في المئة يستقيل وهو ما فعله، فهل يقتدي الرئيس عون به؟

النهار/ سابين عويس

سألت عما إذا سيلجأ لبنان إلى الخارج طلباً لبرنامج إنقاذ؟ وقالت إن حركة الاتصالات السياسية لا ترسم أي أفق مشرق أو واضح لمآل الأزمة السياسية، وأن السلطة قدمت نموذجاً فاشلاً في إدارة الأزمة، مستبعدة أن تتمكن في ظل أدائها الحالي من النجاح في إخراج البلاد من المأزق الخطير الذي بلغته، ومعتبرة أن لبنان لم يعد قادراً بسلطته الحالية على إدارة أموره، وسيكون من الملح التوجه إلى الأسرة الدولية لطلب الدعم، تماماً كما تتوقع "ستاندر أند بورز".

النهار/ رضوان عقيل

قال: بعد تطيير "ليلة الحلم الحكومية" للوزير السابق محمد الصفدي واشتعال حرب الردود بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، يلخص الرئيس نبيه بري هذه المشهدية الحزينة على خط التأليف بأنها في "جمود تام"، وهو في الانتظار إلى أن تولد مستجدات جديدة في أي لحظة، ويرى أن الأمور حتى الآن تراوح مكانها من دون تقدم، مضيفاً أن الرئيس بري يشبه وضع اللبنانيين بركاب سفينة "التايتانيك" الشهيرة، وهي تغرق شيئاً فشيئاً، وإذا لم يقم الجميع بالإجراءات السريعة للأزمة فسنغرق جميعاً.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن رئيس الحكومة السابق تمام سلام قوله إن السنوات الثلاث التي مرت من العهد حتى الآن، لم تشجعه بتاتاً على العودة إلى رئاسة الحكومة مجدداً، لافتاً إلى أن هذه الفترة كانت حافلة بالمخالفات الدستورية والفوقية والمكابرة والسعي إلى الاستئثار بالسلطة من قبل فريق العهد. ولفت إلى أن بعد كل الذي حصل على الأرض منذ 17 تشرين الأول أراد الوزير جبران باسيل أن يعين هو موعد الاستشارات ويعلن اسم الرئيس المكلف وطبيعة الحكومة المقبلة، ولم يكن ينقص سوى أن يضع البيان الوزاري مصادراً صلاحيات الرئاسات والمؤسسات.

الجمهورية/ جوني منير

وصف صورة الأزمة السياسية في لبنان بأنها مقفلة، وأن المواقف لا تزال جامدة، وحزب الله الذي يزن كل تطور يحصل في الميزان السياسي يتحضر لأزمة قد تطول أشهراً عدة. ولفت إلى أن هناك من يعتقد أن المشهد السياسي اكتمل باندلاع التظاهرات في إيران بعد انتفاضتين شعبيتين في العراق ولبنان، حيث النفوذ الإيراني غالب وواضح.

الشرق/ يحي جابر

قال إن ما دلت عليه التطورات أن تسمية أي آخر غير الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، سيثير موجة من التداعيات البالغة الخطورة، على نحو ما حصل ليل الخميس – الجمعة الماضي، كرد فعل على ما قيل إنه "اتفاق على تبني النائب الطرابلسي محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، حيث اشتعلت الساحات من مسقط رأسه طرابلس إلى بيروت وبقية المناطق حيث نزلت مجموعات إلى الشوارع والساحات معلنة رفضها تكليفه رئاسة الحكومة.

الشرق/ خليل خوري

قال إنه في هذا الوضع المأزوم يبقى الأمل معقوداً على الجيش اللبناني الذي استمعنا أمس إلى قائده العماد جوزاف عون الذي حدّد المهمة والدور والمسؤولية: حماية الحق بالتظاهر، حماية الحق بالتنقل عبر الطرقات المفتوحة، قمع "الزعرنات" ومكافحة المخدرات، طبعاً هذه المهام ذات صلة بالتطورات المستجدة وهي، في هذه المرحلة بالذات، ليست على حساب المهمة الأساس للجيش على الحدود. ووصف الجيش بالعمود الفقري للبنان والأمل الذي يُبنى عليه في الملمات، عائداً بالذاكرة إلى مطلع التسعينات حيث التأم الجيش في ساعات قليلة رغم كل المعاناة.

نداء الوطن/ آلان سركيس

تحدّث بأنّ الجميع ينتظر ما سيحمله مطلع الأسبوع المقبل من تطورات خصوصاً أن العوامل الدولية قد تتداخل في الأزمة اللبنانية، ومع العودة إلى الصفر مع انسحاب اسم محمّد الصفدي من رئاسة الحكومة، تشرح المصادر القريبة من بعبدا أن الرئيس قابل سفراء الدول الفاعلة وعلى رأسهم سفراء أميركا، فرنسا، روسيا، إيران والسعودية، وهذه اللقاءات تأتي في سياق التواصل الدائم مع الجميع لإطلاعهم على حقيقة الأزمة. وتطرّق إلى انتخابات نقابة المحامين قائلاً إنّها شكّلت الرسالة الانتخابية الأعنف من الثورة إلى الطبقة الحاكمة، والتي تقف حائرة أمام ما يحصل. فمن جهة، بعضهم ما زال يُكابر والبعض الآخر يعرف حقيقة الوضع ويحاول مواجهته، لذلك تبقى حكومة التكنوقراط المطلب الأول للشارع، وإلا فالآتي سيكون أعظم، بحسب الثوّار.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

قال إنّ تخلّف لبنان عن سداد ديونه وإعلان إفلاسه قد تكون منطقية من وجهة نظر حاجة لبنان إلى المجتمع الدولي "لإعادة الإعمار" بعد هذه الكبوة. فنتائج السمعة السيئة إذا اقترنت بالتطبيق، ستكون قاتلة في المستقبل القريب. فيما من الممكن أن ينجو لبنان من الأزمة باللجوء إلى عملية استدانة جديدة من الأسواق بعد الانتهاء من عملية الإصلاح داخلياً. وقال إنّه في المقابل، الأرقام المحقّقة على الصعيدين المالي والنقدي والمترافقة مع واقع سياسي عقيم عاجز عن استيلاد أي حل، تعقّد الأمور وتدفع لبنان مرغماً إلى التخلف عن ديونه الخارجية مهما صغرت. وبين التخلّف وبين عدمه فترة وجيزة ستحدّدها الأيام القليلة القادمة.

اللواء/ غاصب المختار

قال إنّه كان من الطبيعي أن تسقط أوراق تكليف النائب والوزير الأسبق محمد الصفدي تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما رفضها الشارع المنتفض أولاً، ولم يتوافر له الدعم السياسي الكامل ثانياً، ولم تتم موافقة معظم القوى السياسية الوازنة على تشكيل حكومة تكنوقراط ثالثاً.