وكالة الأناضول

العثماني: جهات تعرقل أي إصلاح عميق خشية تضررها

اتهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، جهات (لم يسمها) بعرقلة أي إصلاح عميق في البلاد لأنها "متضررة منه ولا تريده، وأضاف العثماني أن "أعداء الإصلاح يقاومون ويحاولون خلق العراقيل، مما يوجب علينا التسلح بأقصى درجات الوعي والصبر لتجاوز هذه المقاومات". ودعا الجهات التي تركز على الانتخابات البرلمانية 2021، إلى الاهتمام بخدمة البلاد. وقال في هذا الإطار "أطلب من الذين كلما تحدثوا كان همهم هو انتخابات 2021 (في إشارة إلى قادة حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي)، أن يتركوا هذه القضية، ويركزوا على خدمة البلاد، وأما الانتخابات، فمدبرها حكيم".

وكالة أنباء رويترز

المحتجون يستعيدون السيطرة على ثالث جسر في بغداد

استعاد المحتجون العراقيون السيطرة على ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء ليسيطروا على المزيد من الأراضي في أكبر موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لمنع المتظاهرين من عبور جسر الأحرار في وسط بغداد في إطار مساعيهم المستمرة منذ أسبوع لتعطيل حركة المرور والوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم الوزارات والسفارات. وأقام متظاهرون حواجز من صناديق القمامة والألواح المعدنية على الجسر في حين تمركزت قوات الأمن على الجانب الآخر.

وكالة فرنس برس

ناشطون من "السترات الصفر" يتظاهرون بهدوء غداة صدامات في باريس

تظاهر ناشطون من "السترات الصفر" بهدوء الأحد في فرنسا غداة صدامات في باريس تخللت تظاهرات في الذكرى الأولى لقيام الحراك الاجتماعي. وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون "ماكرون يدمر فرنسا وحقوقكم، لا تنتقدونا. نحن هنا من أجلكم". وقال فوزي لولوش أحد منظمي التحرك "نقوم بذلك لأنها الذكرى الأولى. نأمل أن نحصد ما زرعناه".

وكالة أنباء شينخوا

جولة شي الخارجية تعزز العلاقات الصينية - اليونانية وتدعم التعاون في إطار بريكس

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن جولة الرئيس الصيني شي جين بينغ الخارجية التي أجراها حديثاً عملت على دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين واليونان، وعززت التعاون في إطار بريكس في مختلف المجالات. وخلال الفترة من الأحد إلى الخميس، أجرى شي زيارة دولة إلى اليونان تلبية لدعوة الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، وشارك في قمة بريكس الـ11 التي عقدت في العاصمة البرازيلية برازيليا. ومجموعة بريكس كتلة من الأسواق الناشئة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.