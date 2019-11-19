الجزيرة - السعودية

الأمانة العامة للجامعة تعقد حلقتها النقاشية البحثية السابعة بدبي

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة دبي، الحلقة النقاشية البحثية السابعة التي تستضيف دورتها الحالية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للأمانة. وجرى خلال الحلقة النقاشية تقديم أربع أوراق عمل استعرضت الورقة الأولى التي جاءت بعنوان "دور القوة الناعمة في مكافحة الإرهاب"، إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، ودور القوة الناعمة في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر الهدام, والأدوات التي يمكن توظيفها في تحقيق القوة الناعمة القدرة على التأثير على سلوك الآخرين للحصول على النتائج المرغوبة، مقدمة عرضاً لبعض الإجراءات المهم اتخاذها لمجابهة القوة الناعمة السلبية ومكافحة الإرهاب والتصدي لخطاب الكراهية.

أخبار الخليج - البحرين

"أرامكو" تحدد قيمة تتراوح بين 1.6 و1.71 تريليون دولار لبدء تداول أسهمها

حدّدت شركة أرامكو السعودية قيمتها بما بين 1.6 و1.71 تريليون دولار، قبيل بدء تداول أسهمها في السوق المحلية. وأعلنت المجموعة النفطية العملاقة أنّها ستبيع 1.5 بالمائة من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8.5 دولارات، ما يعني أنّ قيمة الاكتتاب ستتراوح بين 24 مليار دولار و25.6 مليار دولار. وبدأت فترة الاكتتاب التي يتقدم فيها المشترون بعروض لشراء الأسهم، على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الجاري.

القدس - فلسطين

مشروع قانون نيابي أُردني لإلغاء معاهدة "وادي عربة"

تقدمت كتلة الإصلاح في البرلمان الأُردني بمشروع قانون تبنته، ووقع عليه 33 نائباً لإلغاء معاهدة السلام الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الأُردني 130 نائباً. وقال النائب صالح العرموطي، رئيس نقابة المحامين الأُردنيين السابق، لـ"القدس" دوت كوم إنه أعد المشروع الذي تبنته الكتلة لإلغاء اتفاقية السلام المعروفة باسم "وادي عربة" ووقّعه 33 نائباً. واستند النواب في مشروع إلغاء المعاهدة على عشرات المبررات، بينها انتهاكات إسرائيل للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المتناقضة مع المعاهدة، وتصريحات نتنياهو بضم غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت.

الاتحاد - الإمارات

ترامب: سأدرس الإدلاء بشهادتي في تحقيق المساءلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قد يرغب في الإدلاء بشهادته في تحقيق المساءلة، مؤكداً أنه لم يرتكب أي مخالفة. ولم يطلب الديمقراطيون بمجلس النواب الذين يقودون التحقيق ترامب علناً للشهادة. وقال ترامب على تويتر "رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة، ولا أحب أن أعطي مصداقية لخدعة الإجراءات القانونية هذه، فأنا أحب الفكرة وسأدرسها من أن أجل أن أعيد للكونغرس تركيزه مرة أخرى".

الوطن - عمان

مصر تحتفل بمرور 150 عاماً على افتتاح قناة السويس

احتفلت هيئة قناة السويس بمصر بمرور 150 عاماً على افتتاح القناة للملاحة العالمية. ووفقاً لبيانات نقلها الموقع الإلكتروني للهيئة فقد شهدت القناة منذ افتتاحها للملاحة البحرية وحتى الآن عبور 1.3 مليون سفينة، بحمولات بلغت 28.6 مليار طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار. وخلال العام المالي 2018/2019، سجلت القناة عبور نحو 19000 سفينة بحمولات 1.2 مليار طن، وبإيرادات قدرها ستة مليارات دولار. وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وخالد العناني وزير الآثار، احتفالية الهيئة بمناسبة مرور 150 عاماً على افتتاح القناة، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، وجرت الاحتفالية بحضور عدد من السفراء والمسؤولين ووسائل الإعلام.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي في أوتاوا

ركزت مباحثات الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التي عقدت في مقر البرلمان الكندي في أوتاوا، على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وكندا وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتناولت المباحثات الثنائية، التي تبعتها موسعة وحضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الأردنية، لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.