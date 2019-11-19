النهار/ أحمد عياش

كشف عن وجود معلومات تشير إلى أن هناك فترة 15 يوماً تستطيع أن تتحملها البلاد على النحو الذي تحملته منذ 17 تشرين الأول الماضي، ومهلة 15 يوماً ستكون كافية لولادة حكومة قادرة على أن تحدث صدمة إيجابية تقنع اللبنانيين بالخروج من الساحات، إما إذا لم تبصر مثل هذه الحكومة النور فسنكون أمام انهيار الليرة وسينحدر لبنان إلى الانفجار الذي لا يعلم أحد كيف ستكون نتائجه.

الأخبار/ مروان طحطح

قال، "تحت الحصار"، ينعقد مجلس النواب اليوم في جلستين، الأولى لانتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرّريها، فيما الثانية تشريعية مشيراً إلى أنّ الكتل النيابية انقسمت بين مشارك في الجلستين ومقاطع لهما وأضاف أنّه لا أحد يعرِف ماذا سيكون مصير الجلسة التشريعية المَنوي عقدها اليوم في ساحة النجمة. وختم بالقول إنّ كل ما هو معروف، أن هناك جلسة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع كلّ ما ترفعُه من أحمال سياسية وأمنية، إن على صعيد الحرَاك الذي يرفُضها الجزءٌ الأكبر منه أو على صعيد الكتل النيابية والتي أعلن بعضها عدم المُشاركة كحزبي "الكتائب" و"القوات".

البناء/ زياد حافظ

تناول المهمات العاجلة لأيّ حكومة جديدة ورأى أنّ جميع الفرقاء اللبنانيين يتفقون سواء الأطراف السياسية الممثلة في مؤسّسات السلطة أو الشعب اللبناني المنتفض في الساحات، على أولوية الحاجة لتغليب الإجراءات الإنقاذية للوضعين المالي والاقتصادي على أيّ مهام أخرى للحكومة مضيفاً أنّها ستبقى محكومة بصفة كونها حكومة إنقاذ مهما كانت تسميتها. وأشار أنّ الوقت ليس حاليّاً للحديث عن دور السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة في بلوغ اللحظة القاتلة التي دخلها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي ولا هو وقت استعراض الحلول المتوسطة المدى والبعيدة المدى الواجب اعتمادها لإعادة تأسيس بنية اقتصادية صلبة قادرة على النهوض بلبنان مجدّداً.

الجمهورية/ طوني عيسى

سأل هل من الصدفة أن تشتعل النقمة في طهران وأكثره من 40 مدينة إيرانية تزامناً مع استقالة الشارع من بيروت والنبطية وبعلبك إلى بغداد والبصرة.

وقال إن الانتفاضة انطلقت لبنانية بالكامل وهي ربيع لبناني بامتياز ولكن ليس مستغرباً أن يراهن الأميركيون على انتصارها لإضعاف النفوذ الإيراني في لبنان والشرق الأوسط، كما يراهن الإيرانيون ويستخدمون كل ما لديهم من قوة وأدوات لإحباط الانتفاضة وتثبيت النفوذ الإيراني.

وسأل عماً إذا سيسارع حزب الله الانتفاضة بالانتصار معاً على الفساد والطائفية وإقامة الدولة الحديثة.

اللواء/ ميشال قليموس

كتب عن إقرار المجلس النيابي لقوانين جديدة في ظل الحكومة مستقيلة مشيراً أنّ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي للانعقاد لمناقشة وإقرار عدّة قوانين أحدثت تساؤلات وإشكالات ذات صفة دستورية وتساءل: هل يحق للمجلس النيابي ممارسة دوره التشريعي في ظل حكومة مستقيلة؟ ولفت إلى أنّه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة" مضيفاً أنّ هذا الانعقاد مخصص دستورياً لتأمين اكتمال المشهد الدستوري وتكوين السلطة التنفيذية لبدء ممارسة أعمالها كونها تكون بين تاريخ تأليفها وتاريخ نيلها الثقة تمارس تصريف أعمالها في النطاق الضيق.

الشرق / خليل الخوري

تحت عنوان "إسقاط النظام"، أشار إلى أنّ السلطة تراهن على وصول الثورة إلى الطريق المسدود وقال إنّ الانتفاضة لن تصل إلى نتيجة فعّالة في التغيير الجذري، أقلّه من حيث تحقيق الأهداف المعلنة والشعارات المرفوعة كما الأهداف غير المعلنة أيضاً، لافتاً إلى أنّ إسقاط النظام في لبنان يعني إسقاط التجربة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة وقال: صحيح أنّ هناك كمّاً هائلاً من الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة كلّها أكان في السياسة، في الإدارة أو في القضاء مستبعداً أن يكون النظام المسؤول عن هذا الفساد مضيفاً أنّ المسؤول عنه هم الذين لا يطبّقون القوانين والأنظمة مرعية الإجراء وختم قائلاً إنّ الفساد هو في الأشخاص والنفوس وليس في النصوص على الإطلاق.

نداء الوطن / طوني فرنسيس

تحدّث عن النقابات ودورها في ظل الوضع الراهن مشيراً أنّ هناك نقابات عمالية ومهنية لعبت دوراً مهماً وأحياناً حاسماً في تحقيق التحولات السياسية التي شهدتها دولاً عربية أمّا في الانتفاضة اللبنانية الراهنة، فغابت النقابات بشكل مريع، إلاّ، نقابتا الأطباء والمحامين في الشمال اللّتان كان لهما، ولا يزال، حضور في الساحات وفي تبني الدفاع عن المحتجين. ولفت أنّه نتيجة هذا الواقع غير النقابي، جاء انتخاب ملحم خلف نقيباً للمحامين في بيروت خبراً ساراً للانتفاضة وفي سياقها مضيفاً أنّ انتخابه هو نتيجة للتحولات الجارية في الجسد اللبناني.