الوكالة الوطنية للإعلام

اتحاد نقابات المصارف أعلن العودة عن الإضراب: لعدم زج القطاع في التجاذبات السياسية ومن غير المقبول الاستمرار بلا حكومة

أعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ببيان، أنه "عقد اجتماع بين مجلس الاتحاد ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، جرى في خلاله مناقشة الأسباب التي جعلت مجلس الاتحاد ينفذ الاضراب العام والتوقف عن العمل في المصارف، وقد اطلع مجلس الاتحاد على الخطة الأمنية التي أعدتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واعتبر أنها كافية لتأمين سلامة كل المستخدمين في القطاع المصرفي والمودعين. كما اطلع على الاجراءات التي ستنفذها إدارات المصارف لأول يوم عمل، وجرى مناقشتها وأبدى مجلس الاتحاد بعض الملاحظات على ما ورد في هذه الاجراءات".

وكالة الأناضول

تواصل عمليات إعادة تأهيل تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا

تتواصل عمليات تنظيف مدينتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا بعد تطهيرها من الإرهابيين خلال عملية نبع السلام. وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، أنه تم البدء في تلبية احتياجات المدينتين اللتين بقيتا محتلتين لسنوات من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وحرمتهما من الخدمات، عبر تأمين مياه الشرب والأغذية والطاقة إضافة إلى أنشطة التنظيف، فضلاً عن الخدمات الصحية، وذلك بعد ضمان أمنهما بفضل عملية نبع السلام.

وكالة أنباء رويترز

محتجون يسدون مدخل أحد الموانئ مع اتساع نطاق الإضرابات في العراق

أغلق المحتجون مجدداً مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من مدن جنوب البلاد استجابة لدعوات الإضراب العام. وقُتل ما لا يقل عن 315 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة في بغداد وجنوب العراق في أوائل تشرين الأول، وهي التظاهرات الأضخم منذ سقوط صدام حسين في 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالطبقة السياسية التي يعتبرونها فاسدة وأسيرة لمصالح خارجية. ولجأ كثيرون إلى أساليب العصيان المدني بسبب عدم الرضا عن تعهدات الحكومة بالإصلاح والتي يرونها ضئيلة.

وكالة فرنس برس

موسكو تعيد سفناً حربية لكييف قبل ثلاثة أسابيع من قمة حول أوكرانيا

سلمت روسيا أوكرانيا ثلاث سفن عسكرية كانت احتجزتها قبل سنة خلال حادث بحري وذلك قبل ثلاثة أسابيع على قمة تهدف الى استئناف جهود تسوية النزاع في شرق اوكرانيا. وتشكل إعادة السفن التي أعلنتها روسيا المحطة الثالثة من انفراج نسبي في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب فولوديمير زيلينسكي في نيسان رئيساً لأوكرانيا. وبعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر الإليزيه أن إعادة روسيا السفن إلى كييف "تساعد على تعزيز الثقة". وفي أيلول حصل تبادل كبير للأسرى بين البلدين سمح بإعادة بحارة طاقم السفن الثلاثة إلى بلدهم بعد 10 أشهر من الاحتجاز في روسيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اختارته النهضة دون غيره... ما السر وراء ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة التونسية

بعد اقتراحه من طرف حركة النهضة الإسلامية، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التونسية لرئاسة الحكومة الجديدة وتكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، باختيار أعضائها، يثير رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الكثير من التساؤلات بشأن مدى إصرار النهضة على دفعه إلى الواجهة دون سواه لتقلد مقاليد القيادة فيما يطرح سجله السياسي العديد من الأسئلة. وفي الوقت الذي تصر فيه النهضة على أن رئيس الحكومة المكلف هو شخصية مستقلة تتمتع بالكفاءة والخبرة لقيادة المرحلة، يرى ممثلو الأحزاب الأخرى وسياسيون مستقلين عكس ذلك.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روسيا: مستعدون لبيع الأسلحة لإيران

أعلن رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني "دميتري شوغايف" عن استعداد بلاده لبيع الأسلحة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأفاد مراسل إرنا من موسكو، ان دميتري شوغايف قال في تصريح لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، "إن روسيا على استعداد لإمداد إيران بالأسلحة ولكن بعد تنفيذ المشاريع المذكورة بعد إلغاء الحظر الدولي المفروض على الأسلحة". وتابع رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني: قد تكون إيران راغبة في شراء بعض الأسلحة والمعدات بما في ذلك الطائرات العسكرية، والمروحيات، والدبابات، والسفن الحربية، ومجموعات القطع البحرية الخاصة بالدفاع الشاطئي، ومحركات الطائرات، فضلاً عن المعدات اللازمة لتصليح الطائرات المدرعة الناقلة للجنود، والغواصات.