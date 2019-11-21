النهار/ ابرهيم بيرم

رأى أنه بعد مرور أكثر من شهر على طرح حكومة تكنوقراط، فإن القوى الثلاث (المستقبل، التقدمي والقوات)، متيقنة من أن دعاة هذا الطرح والواقفين وراءه وفي مقدمهم الرئيس الحريري، قد يبلغون مرحلة اليأس من إمكان المضي به قدماً وإمراره. واعتبر أن مطالبة الرئيس ميشال عون بحكومة سياسية مطعّمة بتكنوقراط وممثلين عن الحراك، يكون قد أعاد رسم الخطوط الحمر، التي لا يمكن تجاوزها في عملية التأليف.

الديار/ بولا مراد

تناولت العلاقة القائمة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حاليّاًّ مشيرةً أنّ "التيار الوطني الحر" كما رئاسة الجمهورية حاسمين في موضوع عدم اشراك "القوات اللبنانية" في الحكومة المزمع تشكيلها قريبا بعد تكليف شخصية للقيام بالمهمة، كما في اي حكومة أخرى قد يتم تشكيلها خلال ما تبقى من عهد الرئيس الحالي العماد ميشال عون مضيفةً أنّه إذا كانت القيادة القواتية تعي ذلك تماما وهي استبقت اي محاولة لاقصائها باعلان عدم رغبتها أصلا بالمشاركة في حكومة سياسية او حتى تكنوسياسية وإصرارها على تشكيل حكومة من التكنوقراط، فان "الوطني الحر" لن يساير بعد اليوم وسيعلن رسميا عدم رغبته باشراك "القوات" بالسلطة، ونقل عن مصادر في التيار الوطني الحر قولها إلى أنّ سبب ذلك يعود إلى"آداء تعطيلي" مارسته قيادة معراب الى جانب قيادة كليمنصو ما أدى للحد من إنجازات العهد في النصف الأول من عمره.

اللواء/ مازن ع. خطاب

تساءل من هو رئيس الحكومة المقبول شعبيّاً؟ وقال أنّ المُحتجّون يُطالبون الطبقة السياسية، والرئيس المزمع تكليفه تشكيل حكومة من الاختصاصيين تقضي على الفساد، وتستطيع إنقاذ الاقتصاد اللبناني دون انهيار البلاد، مشدّداً على أن يتمتّع وزراؤها بالشفافية المطلقة، والسّيرة الحسنة، ونظافة الكفّ، ومن خارج نطاق النّواب.

الشرق / يحي احمد الكعكي

تحدّث عن الذكرى ال"76" لاستقلال لبنان وقال :غداً هو الذكرى الـ"٧٦" لاستقلال لبنان عن "الانتداب الفرنسي" القديم، مشيراً أنّه "الحدث الأهم" الذي لن تنساه «الأجيال اللبنانية» المتعاقبة وأضاف أنّه تجاه هذا "الوضع"، يجب أن تكون الاحتفالات الشعبية بالذكرى الـ"٧٦" لـ"عيد الاستقلال" يوماً لبنانياً مشهوداً للتأكيد على أنّ "الحياة" لاتزال تنبض في أرواح "اللبنانيين الطيبين" مؤكداً أنّ أرواحهم غير مستكينة استكانة الجماد، بل هي تموج بـ"الذاكرة الإنسانية" وبعشقها لحياة حرة كريمة مستقلة عن "الخوف الطائفي" الذي سقط، وعن "الفساد"، و"المحسوبية"، وحرب "الغاء الآخر اللبناني"، في "حراك مدني" مع تحرك الأفق نحو "التجدّد".