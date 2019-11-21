The Washington Post

الشكوك عميقة في صفوف حلف شمال الأطلسي فيما يلتقي بومبيو بالحلفاء

حضر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اجتماعات في حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء وسط تساؤلات حول قيادة الولايات المتحدة للتحالف العسكري وحول ما إذا كانت ستبقى عضواً في هذا التحالف.

وهدفت محادثات بومبيو مع وزراء الخارجية في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي إلى إرساء الأسس لعقد اجتماع رفيع المستوى للرؤساء ورؤساء الوزراء المقرر عقده الشهر المقبل في لندن.

وكانت اجتماعات وقمم حلف الناتو في الماضي جامدة، أما حالياً فهي غارقة في الأحداث الدرامية وتثير الشكوك حول التحديات العالمية واستعداد الولايات المتحدة لمساعدة حلفائها. وشعر الدبلوماسيون بالقلق بشكل خاص إزاء قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي بسحب القوات من شمال سوريا قبل الغزو التركي، دون استشارة الأوروبيين قبلاً.

ودفعت شهادات مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية خلال جلسات الاستماع لعزل ترامب بعض الدبلوماسيين إلى التشكيك بقوة أهداف بومبيو، في حين يقول عدد متزايد من الدبلوماسيين الأوروبيين إنهم يعتقدون أن بومبيو يستسلم في النهاية لرغبات الرئيس ترامب حتى لو اعتبرها رغبات غير حكيمة.

The NewYork Times

العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند تتعمّق مع بروز مخاوف مشتركة في الأفق في القارة الآسيوية

تنهي الولايات المتحدة والهند تدريباتهما العسكرية المشتركة الأوسع حتى الآن وسط بذل جهود للتنسيق بشكل أكثر طموحاً لمواجهة التحديات في منطقة المحيط الهادئ الهندي.

هذا وقد سعى الرئيس ترامب إلى صياغة علاقة عسكرية أقوى مع الهند في حين أنه استخف أو قلل من أهمية العلاقات الدفاعية مع الحلفاء التقليديين في آسيا.

وتختتم الولايات المتحدة والهند يوم الخميس أول مناورة برية وبحرية وجوية في تاريخ التعاون العسكري بين البلدين، وهي خطوة متقدمة في جهود البيت الأبيض لتعميق التعاون الدفاعي بين البلدين.

جمعت المناورة التي أطلقت عليها تسمية "تايغر ترايومف" 500 جندي من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين وحوالي 1200 جندي هندي وبحار وأفراد من القوات الجوية لتدريبهم جنباً إلى جنب لمدة تسعة أيام. بينما كان التركيز الرسمي على الاستعداد لعمليات الإنقاذ والاستجابة للكوارث، فقد تضمن التدريب أيضاً عمليات البحث والمصادرة إضافة إلى تمارين بالذخيرة الحية.

تكمل التدريبات المشتركة أحد أهداف اتفاقية الدفاع التي وقعها البلدان العام الماضي كما تسمح الاتفاقية بنقل أنظمة الأسلحة والاتصالات المتقدمة إلى الهند.

الدولة الوحيدة الأخرى التي أجرت الهند معها مناورات مماثلة هي روسيا. خلال الحرب الباردة، كانت الهند أقرب إلى الاتحاد السوفيتي من الولايات المتحدة ، ولا يزال جزء كبير من الترسانة الهندية يعود إلى تلك الحقبة.

وكانت إدارة ترامب قد وضعت رهاناتها على الهند، التي كانت تمثل تاريخياً تحدياً إقليمياً بحد ذاتها وسرعان ما أصبحت لاعباً رئيسياً في الاستراتيجية الأميركية الأكبر في آسيا. هذا لا يعني أن القضايا المهمة لا تفسد العلاقة بين الولايات المتحدة والهند، وخاصة المواجهة المتوترة بشأن كشمير مع باكستان.

روسيا اليوم

تركيا.. 100 ألف سوري غادروا اسطنبول منذ شهر يوليو

قالت الداخلية التركية إن نحو 100 ألف سوري يقيمون في اسطنبول دون موافقة السلطات، غادروها منذ يوليو عندما حددت الحكومة مهلة للسوريين غير المسجلين بالمدينة لمغادرتها إلى أقاليم أخرى.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء في البرلمان، إن السوريين المسجلين في مدن أخرى يأتون إلى اسطنبول مما يزيد تكدسهم في المدينة.

وأضاف أن "نحو 100 ألف سوري عادوا إلى الأقاليم التي سجلوا فيها منذ 12 يوليو"، مشيراً إلى أن 200 ألف مهاجر في الإجمال غادروا المدينة.

وصرّح صويلو بأن أنقرة رحلت 86625 مهاجرا غير شرعي حتى الآن هذا العام، بالمقارنة مع 56 ألفا في العام 2018 بكامله، علما أن تركيا تستضيف مهاجرين من دول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جهته، أفاد مكتب حاكم اسطنبول، يوم الجمعة، بأن أكثر من 6 آلاف مهاجر سوري في اسطنبول أرسلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة في أقاليم أخرى منذ أوائل يوليو.

هذا، وتريد أنقرة توطين بعض اللاجئين السوريين في منطقة تسيطر عليها الآن في شمال شرق سوريا بعد أن شنت هجوماً الشهر الماضي على وحدات حماية الشعب الكردية السورية هناك.

وكانت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" قد نشرتا تقارير في شهر أكتوبر، تفيد بأن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا، ووصفت وزارة الخارجية التركية المزاعم الواردة في التقارير بأنها "كاذبة".

جدير بالذكر أن تركيا تستضيف 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب الدائرة منذ 8 سنوات في سوريا وهو عدد أكبر مما تستضيفه أي دولة أخرى، وارتفعت أعداد السوريين في اسطنبول، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون، أي أكثر من الموجودين في أي مدينة أخرى.