الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية يوجه مساء غد رسالة الاستقلال إلى اللبنانيين

يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء الخميس، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة.

وكالة الأناضول

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الأميركي في بروكسل

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، نظيره الأميركي مايك بومبيو، في العاصمة البلجيكية بروكسل. جاء ذلك على هامش زيارة يجريها تشاووش أوغلو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو). وذكر مراسل الأناضول، أن اللقاء المغلق، جرى في مقر الحلف.

وتشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، اجتماعاً لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، للقيام بالتحضيرات النهائية لقمة قادة الحلف الذي ستعقد في لندن في الفترة 3-4 كانون الأول 2019.

وكالة أنباء رويترز

كوريا الشمالية: لا قمة مع ترامب إلا بعد التخلي عن "السياسة العدائية"

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولة كبيرة بكوريا الشمالية قولها الأربعاء، إن على الولايات المتحدة التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونجيانج من أجل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة حالياً.

وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين روس في موسكو، إنه سيكون من "المستحيل" عقد قمة أخرى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب إذا ظل على موقفه الراهن تجاه كوريا الشمالية.

ونسبت الوكالة إلى تشوي قولها "سيكون بمقدورنا مناقشة القضايا النووية مجدداً مع الولايات المتحدة عندما تتخلى عن كل سياساتها العدائية تجاهنا".

وأضافت "ولهذا في واقع الأمر أعتقد أن عقد قمة لن تكون ضمن اهتماماتنا".

وكالة فرنس برس

اقتراح ألماني لـ"الحد من الأضرار" في حلف الأطلسي بعد انتقادات ماكرون

قبل أسبوعين من قمة حلف الأطلسي في لندن في الذكرى السبعين لتأسيسه، قدّمت ألمانيا اقتراحاً للمساعدة في "الحدّ من الأضرار" بعد انتقادات وجهها الرئيس الفرنسي للحلف، معتبراً أنه في حالة "موت سريري" في وقت لا يشكل موضوع الحفاظ على وحدة موقف الحلف أولوية بالنسبة إلى الأميركيين.

واقترح وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديموقراطي هايكو ماس تشكيل لجنة خبراء يترأسها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، لتعزيز العملية السياسية داخل الحلف وهو في الأصل منظمة عسكرية.

ويُفترض أن يقدّم نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أيضاً اقتراحات، إلا أنه لم يدلِ بأي تصريح لدى وصوله الى بروكسل لحضور اجتماعات لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بومبيو: ترامب لن يسمح بدخول أميركا في اتفاقية للحد من التسلح غير منطقية

قال بومبيو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" ببروكسل، الأربعاء إن "الرئيس الأميركي لن يسمح أبداً بإبرام أي اتفاقيات للحد من الأسلحة لا معنى لها بالنسبة للولايات المتحدة، أو تجديد أي اتفاقيات حالية للحد من الأسلحة تنتهي صلاحيتها إذا لم يعد الأمر منطقياً بالنسبة لأميركا".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلقه إزاء تفاقم أزمة الحد من التسلح بسبب أفعال الولايات المتحدة.

وقال "إننا نشعر بالقلق إزاء تفاقم أزمة الحد من التسلح. أعني أيضاً قرار الولايات المتحدة، بعد انسحابها من معاهدة المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ، بتدمير معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".