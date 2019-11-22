الأخبار 18/11/2019

ميسي يقترب من تجديد عقده

أعلن المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني إيريك أبيدال أنّ نجم النادي ليونيل ميسي في طريقه لتجديد عقده مع بطل الليغا. وقال أبيدال في لقاء صحافي مع صحيفة الموندو ديبورتيفو إنّ "المحادثات تمت بالفعل، لا أعرف إذا لدينا أخباراً قريباً لأنّ القرار بيد اللاعب". وبدأ الأرجنتيني مسيرته مع البلاوغرانا منذ 18 عاماً، وأشارت العديد من التقارير إلى أنّه يملك صلاحية إنهاء عقده في نهاية أي موسم عندما يريد، علماً أنّ عقده الحالي سينتهي في 2021.

كريستيانو يريد بوغبا

أكدت تقارير صحافية إنكليزية أنّ نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو طلب من إدارته التعاقد مع لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بول بوغبا. وذكرت صحيفة "ذا صن" أنّ رونالدو يرى ببول بوغبا اللاعب الأمثل لخلق التوازن في منتصف ملعب يوفنتوس، كما يساعده على تسجيل الأهداف. وقالت الصحيفة إنّ نادي "الشياطين الحمر" مستعد لبيع بوغبا خلال فترة الإنتقالات الشتويّة المقبلة. يذكر أنّ اللاعب الفرنسي انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه استرليني.

نداء الوطن 18/11/2019

سائقا فيراري يصطدمان ببعضهما ويخرجان

"غران بري" البرازيل يبتسم لفيرشتابن وغاسلي

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن المركز الاول في جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أقيمت على حلبة إنترلاغوس، بعد سباق مجنون شهد اصطداماً بين سائقي فيراري الألماني سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير من موناكو.

ماركيز وماركيز في موسم 2020؟

أنهى البطل الإسباني مارك ماركيز موسم 2019 لبطولة العالم للدراجات النارية في فئة "موتو جي بي"، بتحقيقه فوزه الـ 12 هذا العام، في السباق الـ 19 والأخير من البطولة الذي أقيم على حلبة مدينة فالنسيا الإسبانية.

الشرق/19/11/2019

البرازيل تنتفض وتحرز كأس العالم لتحت 17 عاماً

انتفضت البرازيل للمرة الثانية خلال أسبوع واحد لتهزم المكسيك 2-1 أمام جماهيرها وتحرز لقب كأس العالم لكرة القدم لتحت 17 عاماً للمرة الرابعة الليلية الماضية. وبعد ثلاثة أيام من تعويض تأخّرها 2-0 لتهزم فرنسا 3-2 في الدور قبل النهائي، أحرزت البرازيل هدفين في الدقائق العشر الأخيرة لتتغلّب غلى منافستها في أميركا اللاتينيّة.

رونالدو متهم بسرقة هدف لزميله مع منتخب البرتغال

انتقد العديد من رواد وسائل التواصل الإجتماعي عبر الإنترنت الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بسبب هدفه رقم 99 الذي سرقه من زميله بحسب رأيهم. وتابع رونالدو تسجيله للأهداف الدولية بوصوله لهدفه رقم 99 مع منتخب البرتغال خلال مباراة بلاده مع لوكسمبورغ يوم الأحد ضمن المرحلة العاشرة من مباريات المجموعة الثانية في تصفيات يورو 2020.

الجمهورية 20/11/2019

عودة غوارديولا إلى بايرن ميونيخ

استبعد وكيل الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الحالي، عودته لتدريب فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني خلفاً للكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه على الأقل حتى انتهاء عقده مع بطل الدوري الممتاز في 2021.

انطلاق كأس ديفيس

انطلقت الحلّة الجديدة من مسابقة كأس ديفيس لمنتخبات كرة المضرب في مدريد بسقوط كرواتيا حاملة اللقب على يد روسيا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.

اللواء21/11/2019

مورينيو العائد للتدريب يريد تلميع صورته عبر بوابة توتنهام

يريد المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عيّن مدرّباً لتوتنهام الإنكليزي الأربعاء تلميع صورته التي تلطّخت بشكل كبير في مهمّته الأخيرة عندما كان مدرّباً لمانشستر يونايتد. ولا يختلف اثنان على أنّ مورينيو حقّق نجاحات أينما حل حتى بلغ ما أحرزه 25 لقباً في مسيرة تدريبية مظفرة، لكنّه ترك مانشستر يونايتد أواخر العام الماضي وسط غيوم ملبّدة أثّرت على سمعته. وكان المدرب الذي سحر رجال الإعلام الإنكليز عندما استلم تدريب تشلسي بعد قيادته بورتو إلى إحراز دوري أبطال أوروبا من خلال الإطلاق على نفسه لقب "المميّز"، يبحث عن تحد جديد فوجده في توتنهام.